Çok sıcak içecekler yemek borusuna zarar verebilir ve kanser riskini artırabilir

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, çay ve kahve gibi içecekleri düzenli olarak çok sıcak tüketmek, yemek borusu kanseri olarak bilinen özofagus kanseri riskini artırıyor.Araştırmacılar, yaklaşık bir milyon kişinin katıldığı bir çalışmadan elde edilen bulguların, bu bağlantıyı ortaya koyan bugüne kadarki en büyük çalışma olduğunu söylüyor.Araştırmada, içeceklerini "çok sıcak" tüketen kişilerin, "ılık" çay veya kahve içenlere göre kansere yakalanma riskinin yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu görüldü; ancak uzmanlar bu kansere yakalanma olasılığının genel olarak düşük olduğunu vurguluyor.Çok sıcak sıvılar, mideye doğru inerken yemek borusunun iç yüzeyindeki hücrelere zarar verebilir.Kaynar içeceklerUluslararası Kanser Dergisi'nde yayınlanan Oxford Üniversitesi'nin çalışması, 65 santigrat derece veya üzeri sıcaklıktaki her içeceği "çok sıcak" ve potansiyel risk taşıyan içecekler olarak tanımlıyor.Çalışmada incelenen 977 bin 282 orta yaşlı erkek ve kadından elde edilen verilere göre, günde altı veya daha fazla sıcak içecek tüketmek de riski artırıyor.Araştırmacılar, süt eklemenin içecekleri biraz soğutabileceğini ancak sütlü çay veya kahvenin yine de çok sıcak olabileceğini söylüyor.Çaydanlık kaynadıktan hemen sonra demlenen çay, kaynama noktasına yaklaşmış haldedir; bu da 100 santigrat derecedir. Bir bardağa döküldüğünde ise sıcaklık yaklaşık 90 veya 95 santigrat dereceye düşer.İçeceğin daha güvenli bir sıcaklığa soğuması için birkaç dakika beklenmesi tavsiye ediliyor.İngiltere'deki kanser araştırmaları vakfı Cancer Research UK, sıcak bir içeceğin soğuması için ne kadar süre bırakılması gerektiğine dair kesin bir zaman belirlemenin zor olduğunu söylüyor."Ancak endişeleniyorsanız çok sıcakken içmek yerine, içilebilecek sıcaklığa düşene kadar beklemenizi öneririz" diyor.Baş araştırmacı Dr. Keren Papier, Güney Amerika'da (burada birçok insan mate adı verilen çok sıcak bir bitki çayı içiyor) yapılan araştırmaların, sıcak içecekler ile yemek borusu kanseri arasında benzer bir bağlantı olduğunu zaten gösterdiğini söyledi."Bu artan riskle bağlantılı olan içecek sıcaklıklarını tam olarak belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" diye ekledi.Farklı siyah kahveleri birden fazla kez tadan 118 genç yetişkin üzerinde yapılan ayrı bir araştırmada, katılımcıların çoğunun yalnızca sıcaklık 70 derece veya üzerinde olduğunda içecekleri çok sıcak bulduğu tespit edildi. Bir kahve bardağı üreticisine göre, dışarıda içilen sıcak kahve için ideal sıcaklık 49 ile 60 derece arasında. MTPak Coffee'ye göre, bir barista kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasını isterse - örneğin müşteri çok sıcak kahve isterse - kahve 82 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta servis edilebilir. Genel risk düşükAraştırmacılar, insanların çok sıcak içecekler tüketmeyi bırakmaları durumunda her 10 yemek borusu kanserinden bir veya ikisinin önlenebileceğini öne sürüyor. Yemek borusu skuamöz hücreli kanseri nadir görülen bir kanser türüdür ve yılda birkaç bin kişiyi etkiler. Birleşik Krallık'ta nüfusun yaklaşık %1'i yaşam boyu bu kanser türüne yakalanma riski taşır.Dolayısıyla, çok sıcak içecekler bir kişinin kanser riskini artırsa bile, kansere yakalanma olasılığı yine de düşüktür.Ayrıca sigara içmek gibi yemek borusu kanseri riskini artıran başka faktörler de var.Araştırmayı finanse eden Cancer Research UK'den Fiona Osgun, "Bu kanser türünün riskini azaltmanın en önemli yolları sigara içmemek ve alkol tüketimini azaltmaktır" diyor.Yemek borusu kanserinin belirtileri arasında mide ekşimesi, hazımsızlık veya boğazda ya da göğüste ağrı ve kilo kaybı yer alabilir. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .