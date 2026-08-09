Çocuk doktorundan anestezi teknikerine Kayseri’nin gönüllü sağlık ordusu

Kayseri 11. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, afet ve acil durumlara müdahale edebilmek için eğitim ve tatbikatlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Farklı branşlardan sağlık çalışanlarının gönüllü olarak görev aldığı UMKE, yılın ilk 6 ayında yaklaşık 39 faaliyet gerçekleştirdi.

Ağustos ayının ilk haftasının Ulusal UMKE Haftası olarak kutlandığını belirten Afetlerde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Adem Koçak, UMKE'nin sağlık personelinin gönüllü katılımıyla görev yaptığını söyledi. Kayseri'nin UMKE yapılanmasında 11. Bölge olarak görev yaptığını belirten Koçak, Nevşehir ve Niğde'nin de bölgeye bağlı olduğunu ifade ederek, "Toplu trafik kazaları, kayıp şahısların aranması, suda boğulma gibi doğal afetlerde görev yapıyoruz. Niğde ve Nevşehir ekiplerimizin de katılımıyla her yıl eğitim ve tatbikat düzenliyoruz. Sağlık personellerimizin mesleki yeterliliğini artırmak, afet ve acil durumlarda hızlı müdahalelerini sağlamak amacıyla bu tatbikatlara hız veriyoruz" dedi.

UMKE'de farklı branşlardan sağlık çalışanları görev yapıyor

Üç yıldır UMKE gönüllüsü olduğunu belirten Uzman Çocuk Doktoru Burcu Emeklioğlu, afetlerde çocuk ve erişkin hastalara ilk müdahalenin sahada gerçekleştirildiğini söyledi. UMKE bünyesinde birçok farklı branştan sağlık çalışanının gönüllü olarak görev yaptığını aktaran Emeklioğlu, "Genel cerrahi, beyin cerrahisi, dahiliye, çocuk cerrahisi hekimlerimiz mevcut. Erişkin psikiyatri uzmanımız bile var. Arkadaşlarımızla gönüllü olarak çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin UMKE'ye gönüllü olmasında etkili olduğunu ifade eden Emeklioğlu, "Toplum olarak evde oturup o insanları izlemeye yatkın değiliz. Bir şekilde her şeyimizi ortaya koyarak o insanlara yardım etme içgüdümüz çok yüksek. 6 Şubat depremi, benim UMKE'ye gönüllü olmamdaki olaylardan bir tanesi. Hastanede çalışıyor da olsam insanlara gönüllü olarak yardım etmek istiyorum. Bu ayrı bir değer. Ben de bu değerin içinde olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Hastanelerin olmadığı bölgelerde görev yapıyoruz"

10 yıllık hemşire olduğunu ve 2 yıldır UMKE gönüllüsü olarak görev yaptığını belirten Hemşire Gamze Kahraman da afetlerde sağlık hizmetlerinin sahada sürdürülebilmesi için özel eğitimlerden geçtiklerini söyledi. Kahraman, "Normalde hastanelerde ve sahalarda normal şartlarda kolaylıkla çalışabiliyoruz ama olağanüstü durumlarda bazen hastanelerin olmadığı durumlar oluyor. Buralarda hastanelerdeki tıbbi bilgi ve becerilerimizi sahada da kullanmak için uğraşıyoruz. Hemşirelik mesleğimizin üzerine eklediğimiz bilgilerle, acil ve afet durumlarında verilen eğitimlerle bu imkanları hastalarımıza sunuyoruz" dedi.

Sahra hastanelerinde farklı branşlara ihtiyaç duyuluyor

Anestezi Teknikeri Elif Koçer ise, UMKE'nin yalnızca acil sağlık personelinden oluşmadığını belirterek, afet bölgelerinde kurulan sahra hastanelerinde farklı branşlardan sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Koçer, "Afet durumlarında sahra hastaneleri kuruluyor. O hastaneler küçük hastane gibi ayarlanıyor ve içinde hastanede olması gereken bütün bölümler var. Acil durumlarda ameliyat olması gereken hastalara müdahale etmemiz gerekiyor. O yüzden UMKE'de anestezi teknikeri olarak görev yapıyorum" diye konuştu.

Kayseri UMKE Sorumlusu İslam Köseoğlu, yılın ilk 6 ayında Kayseri, Niğde ve Nevşehir'i kapsayan bölgede yaklaşık 39 faaliyet gerçekleştirdiklerini açıkladı. UMKE ekiplerinin trafik kazaları, toplu olaylar, afetler ve boğulma vakaları gibi birçok durumda görev aldığını belirten Köseoğlu, "Hem ilimiz hem bölgemizde farklı branşlardaki Sağlık Bakanlığı çalışanları UMKE gönüllüsü olarak bulunmaktadır. Doktor, ATT, hemşire, paramedik, anestezi teknikeri ve diğer branşlardaki uzman doktorlarımız gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan tüm branşlar ilimiz ve bölgemizde bulunmaktadır" dedi.

Köseoğlu, ekiplerin muhtemel afet ve acil durumlara karşı sürekli hazır tutulduğunu belirterek, "İlimizde ve bölgemizde oluşabilecek acil ve afet durumlarında ekiplerimizi hazır hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı