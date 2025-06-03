Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çiçek hastalığı tedirginliği yaşanıyor. Bir okulda, aynı sınıftaki öğrencilere iki dönem üst üste çiçek hastalığı teşhisi konulunca okul yönetimi harekete geçti. Öğrencilerin ders gördüğü sınıfta eğitime, öğretim yılı sonuna kadar ara verildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görülmesi üzerine okul yönetimi harekete geçti.
ÖĞRETİM YILI SONUNA KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ
Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başlandı. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.
GEREKLİ TEDBİRLER SÜRÜYOR
Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık