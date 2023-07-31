Cayır cayır sıcak çay içerken iki kez düşünün! Riski büyük

Sıcak havalarda günde onlarca bardak çay içmeden duramayan tiryakileri üzecek haber. Dumanı tüten "tavşan kanı" çay içerken iki kez düşünün. Yapılan araştırmalarda sıcak ve çok sıcak çay içmenin riski ortaya çıktı!

Sabah kahvaltılarında, akşam yemekten sonra olmazsa olmaz çayı sıcak tüketmenin riski büyük. Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; sigara tüketen ve alkol kullanan kişilerin sıcak çay tüketimine dikkat etmesi gerekiyor.

Sigara içen ve alkol tüketen kişilerde sıcak veya çok sıcak içmek yemek borusu kanseri riskini artırıyor. Tıp dergisinin makalesindeki verilere göre, sıcak çay tüketen risk grubundaki kişilerde yemek borusu kanseri ihtimali 5 kat artıyor.

DOKUYU BOZUYOR

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olduğu raporlanan yemek borusu kanseri riskine dair yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmanın yazarı Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanından Prof. Jun Lv, sigara içmeyen veya alkol almayan kişilerde böyle bir risk oluşmadığını vurguladı. Ancak tütün ve alkol kullanan ve sıcak çay içen kişilerde kanser riskinin arttığı gözlemlendi.

Uzmanlara göre, çok sıcak içecek ve yiyecek tüketmek yemek borusunun dokusunu tahrip ederek hastalıkların çoğalmasına yol açıyor. Yeme borusunun astarını tahriş eden sıcak sıvı nedeniyle iltihap oluşuyor ve bu bölgede hücreler daha hızlı çoğalıyor. Bu durum dokuyu kanserojen maddelerin saldırısına açıyor.

Yemek borusu kanseri riskini azaltmak için sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması ve sağlıklı besinler tüketilmesi öneriliyor.

GÜNDE 4 BARDAK İÇİLİYOR

CNN Travel tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada çay Çinliler ve İngilizlerle özdeşleştirilse de Türkiye bu konuda zirveye oynuyor. Bir Türk'ün günde ortalama dört kilogram yaprak tükettiği ve günde 4 bardak çay içildiği tahmin ediliyor.

Genellikle "ince belli" bardakta içilen siyah çay iki parçadan oluşan çaydanlıkta hazırlanıyor. Çift kaynatma sayesinde çay sürekli demleniyor ve altındaki su sıcak kalıyor.

Uzmanlar çayı sık tüketmenin vücuda olan zararına dikkat çekiyor. Haddinden fazla tüketilen çay, çarpıntı, sinir bozukluğu, baş ağrısı, sıkıntı, mide bulantısı, el titremesi ve uykusuzluğa sebep olabiliyor. Kısa vadede yaşanan bu sıkıntıların dışında uzun vadede, kalp, sinir, mide ve karaciğer hastalığı olanların çay tüketimine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.