Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişinin tedavisi sürüyor

Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 UMKE ekibinin görevlendirildiğini bildirdi. Öte yandan 'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi' Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için yola çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

NENE HATUN GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için yola çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.