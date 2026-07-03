BUÜ Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Programı'na uluslararası SIS akreditasyonu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, meme hastalıkları alanında yürüttüğü akademik ve klinik faaliyetleriyle uluslararası standartlarda bir başarıya imza attı.

Fakültenin ilgili tüm birimlerini kapsayan Meme Hastalıkları Programı, Senologic International Society (SIS) tarafından akredite edildi.

Uluslararası Heyet Yerinde İncelemelerde Bulundu

Akreditasyon süreci, BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ile University of Pittsburgh iş birliğinde iki yılda bir yapılan Uludağ Meme Kanseri Sempozyumu ile eş zamanlı olarak tamamlandı. Sempozyum kapsamında ülkemize gelen SIS Başkanı Prof. Dr. Carole Matheline ve Akreditasyon Komitesi Başkanı Paolo Podolsky, 26 Haziran 2026 tarihinde üniversite hastanesini ziyaret etti.

Heyet; Genel Cerrahi Meme Ünitesi, Tıbbi Onkoloji BD, Tıbbi Patoloji (Meme Hastalıkları Patolojisi) Bölümü, Radyoloji ABD (Meme Radyolojisi) Bölümü, Radyasyon Onkolojisi ABD, Tıbbi Genetik ABD ve Kadın Hastalıkları ABD (Fertilite Bölümü) bünyesinde detaylı incelemelerde bulunarak akreditasyon değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Akreditasyon 2029 Yılına Kadar Geçerli Olacak

1976 yılında Strazburg'da kurulan ve dünya genelinde meme hastalıklarının tanı, tedavi, eğitim ile araştırma kalitesini artırmayı hedefleyen SIS, bu tescille birlikte fakülteye önemli bir küresel görünürlük kazandırdı. Üç yıl boyunca geçerliliğini koruyacak olan akreditasyon süresince, dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacılar eğitim almak ve ortak çalışmalar yürütmek üzere BUÜ Tıp Fakültesine başvuruda bulunabilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı