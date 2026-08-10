TAVİ Yöntemiyle Zorlu Ameliyatsız Kapak Değişimi

Trabzon'da daha önce geçirdiği kalp ameliyatında takılan biyolojik kapağın zamanla işlevini yitirmesi üzerine sağlık sorunları yaşayan 55 yaşındaki Murat Mahmutoğlu, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan uygulanan TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemiyle tedavi edildi.

Of ilçesinde yaşayan üç çocuk babası Mahmutoğlu, çocukluk yıllarında başlayan kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirdi.

İlk ameliyatında mekanik kalp kapağı takılan Mahmutoğlu'na yaşadığı enfeksiyon sorunlarının ardından gerçekleştirilen operasyonda hayvansal dokudan elde edilen biyolojik kalp kapağı yerleştirildi.

Yaklaşık iki ay önce nefes darlığı şikayetleri artan Mahmutoğlu, Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde biyolojik kalp kapağının işlevini yitirdiği belirlendi.

Kalp fonksiyonları yüzde 45'ten yüzde 20'ye geriledi

Kalp kapağındaki bozulmaya bağlı aort kapağı yetmezliği gelişen hastanın kalp fonksiyonları yüzde 45'ten yüzde 20'ye geriledi.

Kalp yetmezliğine bağlı böbrek fonksiyonları bozulan ve karaciğer enzimleri yükselen Mahmutoğlu, çoklu organ yetmezliği tablosuna girdi.

Yeniden açık kalp ameliyatı geçirmesi uygun görülmeyen hasta, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, anestezi ve görüntüleme uzmanlarından oluşan ekip tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmenin ardından Kardiyoloji Bölümü doktoru Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ve ekibi, Mahmutoğlu'nun kasık damarından girerek TAVI yöntemiyle bozulan biyolojik kapağının içine yeni bir kapak yerleştirdi.

"Hastanın idrar çıkışı, karaciğer enzimleri ve böbrek değerleri normale döndü"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz, AA muhabirine, hastanın işlem öncesinde ciddi kalp yetmezliği yaşadığını söyledi.

Mahmutoğlu'nun böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da bozulduğunu belirten Akyüz, hastayı önce diyalize alarak genel durumunu rahatlattıklarını, ardından ayrıntılı tomografik incelemelerle kullanılacak kapağın tipini ve boyutunu belirlediklerini anlattı.

Akyüz, hastanın daha önce aort damarının yapay damarla değiştirilmiş olması nedeniyle anatomisinin işlem açısından zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce takılan greft (yapay damar) bölgesinde sütür (dikiş) hatlarında bir kasis vardı ve o kasisi geçmekte bayağı zorlandık ama işlem başarıyla sonuçlandı. Aort yetersizliği dediğimiz kapaktaki kaçak tamamen düzeldi ve hastamız bu tedaviye inanılmaz bir cevap verdi."

TAVI yöntemiyle kasık damarından girilerek bozulan biyolojik kapağın içine yeni kapak yerleştirildiğini anlatan Akyüz, operasyonun ardından hastanın idrar çıkışının, karaciğer enzimlerinin ve böbrek değerlerinin normale döndüğünü belirtti.

Akyüz, hastanede 2012'den bu yana TAVI yöntemiyle yaklaşık 900 hastaya müdahale ettiklerini dile getirerek, 55 yaşındaki hastaya bu yöntemin uygulanmasının oldukça nadir olduğunu ifade etti.

"Her şeye rağmen hayat çok güzel"

Mahmutoğlu da yaklaşık 45 yıldır kalp hastalığıyla mücadele ettiğini, son dönemde rahatsızlığının yeniden arttığını ve zorlu tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Çok acı çektiğini dile getiren Mahmutoğlu, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Mahmutoğlu, kalp rahatsızlığı yaşayan kişilere de vakit kaybetmeden hastaneye başvurmaları çağrısında bulunarak, "Nefessizlik çekmesinler. Her şeye rağmen hayat çok güzel." dedi.

Kaynak: AA