Bilecik'te Sağlık Çalışanlarından Eylem: 'Hakkımızı Alana Kadar Alanlardayız'

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te sağlık çalışanları, taleplerini dile getirmek için hastane önünde eylem yaptı. Genel Sağlık-İş Sendikası Bilecik Şubesi Başkanı Taha Tanrıverdi, "Seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde, alanlardan müjde üstüne müjde, söz üstüne söz verilmektedir. Ancak sağlık emekçilerinin yıllardır kronik hale gelmiş sorunları, adayların hiçbirinin gündemine gelmemektedir. Unutulmamalıdır ki sayısı bir milyonun üzerinde olan sağlık emekçileri de seçmendir ve oy kullanacaktır. Seçim sürecinde görünmez olan sağlık çalışanları, seçim günü geldiğinde kimlere kırmızı kart göstereceğini elbet bilmektedir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası'na üye sağlık çalışanları, bugün Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak taleplerini dile getirdiler. Genel Sağlık İş Sendikası Bilecik Şubesi Başkanı Taha Tanrıverdi, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün burada, yoksulluk sınırı altında maaşlar ile çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan sağlık emekçileri ve tüm kamu emekçilerinin talepleri için toplandık. En başta, siz değerli basın emekçileri aracılığıyla buradan sağlık sendikalarına ve tüm kamu çalışanları sendikalarına da bir davette bulunmak istiyorum. Sendikal mücadele, yalnızca Twitter'da hashtag açmakla, 'zam istiyoruz' paylaşımları yapmakla, şaşalı salonlarda sadaka niteliğindeki zamları alkışlayarak yapılmaz. Sendikal mücadele alanda, iş yerinde, emeğin olduğu, emeğin var olduğu her platformda yapılır. Gelin, alanlarda birleşelim, hakkımızı almak için omuz omuza mücadele edelim. Çünkü hepimizin de bildiği üzere, birleşe birleşe kazanacağız.

" SEÇİM SÜRECİNDE GÖRÜNMEZ OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, SEÇİM GÜNÜ GELDİĞİNDE KİMLERE KIRMIZI KART GÖSTERECEĞİNİ ELBET BİLMEKTEDİR"

Seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde, alanlardan müjde üstüne müjde, söz üstüne söz verilmektedir. Ancak sağlık emekçilerinin yıllardır kronik hale gelmiş sorunları, adayların hiçbirinin gündemine gelmemektedir. Unutulmamalıdır ki sayısı bir milyonun üzerinde olan sağlık emekçileri de seçmendir ve oy kullanacaktır. Seçim sürecinde görünmez olan sağlık çalışanları, seçim günü geldiğinde kimlere kırmızı kart göstereceğini elbet bilmektedir. Sağlık çalışanlarını yoksulluk sınırı altında maaşlar ile çalışmak zorunda bırakanlar; sizlere kırmızı kart gösteriyoruz. Yıllardır talebimiz olan tek kalem maaş vermek yerine dört parçaya böldüğünüz, emekliliğimize yansımayan maaşları bizlere layık görenler; sizlere de kırmızı kart gösteriyoruz.

"HAKKIMIZI ALANA KADAR ALANLARDAYIZ"

Sağlıkta şiddeti önlemek istemeyen, etkin şiddet yasası çıkarmayan, kanun teklifimizi görmezden gelenler; sizlere de kırmızı kart gösteriyoruz. Yıpranma payımızı geçmişe etkili 90 gün vermeyenler; sizlere de kırmızı kart gösteriyoruz. Bizler, evine en temel gıda maddelerini alamayan, çocuklarının sağlıklı büyümesini sağlayamayan, geleceğinden korkan, buna rağmen ülkesini terk etmeyen sağlık emekçileriyiz. Bizler, halk sağlığını korurken kendi sağlığımızdan olduk. Artık görün istiyoruz. Sağlık emekçilerinin sesi artık duyulmalı, seyyanen zam yapılarak en düşük sağlık emekçisi maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkartılmalıdır. Genel Sağlık-İş olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık emekçisinin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler susmuyoruz, bizler korkmuyoruz, bizler vazgeçmiyoruz. Hakkımızı alana kadar alanlardayız. Bugün itibariyle adaylardan seçim sonrası için beklentimizi gerçekleştirecek söz istiyoruz. Seçim sonrası verilecek sözlerin takipçisi olup, gerçekleşene kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü de buradan veriyoruz."