Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu

Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu
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Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu
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Konya'da beynine pıhtı atması sonucu yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, unuttuğu Türkçeyi yeniden hatırladı. Zaman zaman kelimeleri hatırlamakta zorlandığını ifade eden Kandemir, "Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu." dedi.

Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen Rahmi Karademir, geçen ay dizinden olduğu ameliyatın ardından felç geçirdi.

Felç geçiren Karademir'e acil serviste yapılan müdahale ile beyninin sol tarafındaki tıkanan büyük damarlardan biri, Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından anjiyografi yapılarak açıldı.

Ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unutarak çevresindekilerle Danca iletişim kurmaya başlayan Karademir'in tedavisi sürüyor.

Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu

TÜRKÇE'Yİ YENİDEN HATIRLADI

Şikayetleri büyük ölçüde düzelen Karademir, unuttuğu Türkçeyi, anjiyografi işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar konuşmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye giden Karademir'in Türkçe konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekileri de sevindirdi.

Belli aralıklarla hastaneye kontrole giden Karademir, eşinin de desteğiyle eski günlerine dönmek istiyor.

Kontrole geldiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Karademir'e muayenesinin ardından uzmanlarca testler yapıldı.

Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu

"ARTIK TÜRKÇE KONUŞABİLİYOR"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Karademir'in sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi.

Hastanın Türkçeyi unutup Danca konuşmasının oldukça dikkat çektiğini anlatan Özdemir, "Rahmi amca artık Türkçe konuşabiliyor. Biraz algılamada ve anlamada problemler yaşıyor. Nörolojik muayenesinde herhangi bir felç durumu yok. Emirleri yerine getirebiliyor. Tek başına işlevlerini yapabiliyor.

Yemesini, içmesini, öz bakımını sağlayabiliyor. Bu, bizim için iyi bir durum. Konuşmasını bekliyorduk ve birkaç hafta içinde konuşmaya da başladı. Mevcut durumu, konuşması ve algılaması daha iyiye gidecek. Bu iyileşme sürecinin özellikle ilk 6 ay için çok daha hızlı olacağını bekliyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Karademir'in Dancayı da konuşabildiğini belirterek, "Hiç konuşamayan hastalarda bazen birkaç gün, bazen birkaç hafta, bazen de birkaç ay içinde düzelme olabiliyor." dedi.

Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu

EŞİNE "SENİ ÇOK SEVİYORUM" DEDİ

Rahmi Karademir de Türkçe konuşmaya başlamasından dolayı oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Elhamdülillah, çok şükür konuşabiliyorum. Biraz zorlanıyorum, bazı kelimeleri hemen hatırlayamıyorum. Yoğun bakımdan çıkınca çok kötüydüm, Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum.

Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Doktorlar, profesörler yanıma geliyor, bir şeyler soruyorlar, bir şey söyleyemiyorum.

Eş dost geliyor, konuşamıyorum, ne yaptım, ne yapıyorum... Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıALİ BEY:

ÜZÜLME AMCA BİZEDE ZATEN TÜRKÇEYİ UNUTTURDULAR ARTIK YUMRUKLAR VE SİLAHLAR KONUŞUYOR TÜRKİYEDE.

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