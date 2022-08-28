Bakan Koca'nın ambulansa yol vermediği için "Daha acil olan neydi?" diye sorduğu sürücüye bin 15 lira para cezası verildi

İstanbul'da siren çalarak ilerleyen ambulans şoförüne korna çalmasına rağmen yol vermeyen sürücüye bin 15 lira para cezası kesildi. Daha önce bu görüntüleri "Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?" diyerek paylaşan Bakan Koca, Vali Yerlikaya'nın söz konusu cezayla ilgili tweetine karşılık olarak "Sayın Yerlikaya'ya konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" dedi.

Bayrampaşa'da Sağmalcılar Viyadüğü'nde siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü, önünde ilerleyen minibüs şoföründen korna çalarak yol istedi. Siren sesine rağmen ambulansa yol vermeyen şoförü ambulans çalışanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KORNAYA RAĞMEN ISRARLA YOL VERMEDİ

Görüntülerde, minibüs şoförünün arkasından gelen ambulansa yol vermediği görülüyor. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ambulans çalışanının "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" dediği duyuluyor.

BAKAN KOCA: DAHA ACİL OLAN NEYDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise o anları "Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücü Sivil trafik ekipleri, kimliğini tespit ettikleri minibüs şoförü İ.Y.'yi gözaltına aldı.

SÜRÜCÜYE TOPLAM BİN 15 LİRA PARA CEZASI

Minibüs şoförü İ.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması", "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak", "Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek" ve "Saygısızca araç kullanmak" içerikli maddeler gereği toplam bin 15 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü İ.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi. Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir. Lütfen; ambulans, itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'DAN VALİ YERLİKAYA'YA TEŞEKKÜR

Bakan Koca ise "İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya Bayrampaşa'daki olayda, AMBULANSA yol vermeyen sürücüye idari para cezası kesildiğini açıkladı. Konuyu takibi için teşekkür ederim. Ambulansların karşılaştığı ulaşım zorluklarını hepimiz gündeme getirmeli ve sağlığa gerekli önceliği sağlamalıyız" diyerek yanıt verdi.