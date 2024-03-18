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Bayburt Devlet Hastanesi'nde Koroner Anjiyografi Ünitesi Hizmete Açıldı

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Bayburt Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılacak koroner anjiyografi ünitesi törenle hizmete açıldı. Vali Mustafa Eldivan, önemli bir yatırımın kente kazandırıldığını belirterek, anjiyo ünitesinin hastanenin güçlendiğini ve sevkin düşeceğini söyledi. AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ise kentin sağlık alanında önemli adımlar attığını ve hastaların artık Bayburt'ta tedavi göreceğini ifade etti.

Bayburt Devlet Hastanesinde kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılacak koroner anjiyografi ünitesi törenle hizmete açıldı.

Vali Mustafa Eldivan, törende yaptığı konuşmada, önemli bir yatırımın kente kazandırıldığını söyledi.

Anjiyo ünitesiyle hastanenin güçlendiğini ve bu sayede illere sevkin de düşeceğini belirten Eldivan, "Aynı zamanda hem uzman hem hekim hem de yardımcı sağlık hizmetleri kadromuz olmak üzere istihdama da katkı sağlanacak. İlimiz hem sağlık hem eğitim hem de diğer yatırımları da çok güzel almış bir kent olma yolunda ilerliyor. Anjiyo ünitesinin de ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ak Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de kentin sağlık alanında bölgenin önemli şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Daha önce onkoloji servisinin açıldığını ve fizik tedavi merkezinin de kısa sürede hastaneye kazandırılacağını dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra hekim kadromuzu çok güçlendirdik. Araştırma hastanelerinde yapılan ameliyatların yüzde 90'ı artık Bayburt Devlet Hastanemizde yapılıyor hale geldi. Bayburt'umuza hayırlı bir hizmet olacak. Sevk oranımız düşmüştü ama bu ünitemizle ciddi hastalar dışında şehir dışına sevkimiz inşallah olmayacak. Hastalarımız Bayburt'ta tedavi görecek. Hayırlı uğurlu olsun."

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, merkezi gezerek doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sağlık

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