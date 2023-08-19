Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bölgenin Sağlık Üssü Olmaya Aday

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yenilenen haliyle bölgenin sağlık üssü olmaya aday. Hastanede yapılan tadilatlarla birlikte eksik görülen branşlarda hekim atamaları da gerçekleştiriliyor. Hastane, 1 milyonun üzerinde hasta grubuna hizmet veriyor.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni yüzüyle bölgenin sağlık üssü olmaya aday

Batman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat:

"Eksik görülen branşlarda hekim atamalarını ilimize kazandırmaya çalışıyoruz"

"1 milyonun üzerinde hasta grubuna hizmet veriyor"

BATMAN - Batman Bölge Devlet Hastanesi ile birleştirilen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yenilenen haliyle Kuzey Irak ile beraber Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunan vatandaşların hizmetine girdi.

4 katta yapılan tadilatlarla beraber yeni eklenen sağlık birimleri Batman'ı sağlık alanında ön plana taşıyor. Beyin cerrahisi, nöroloji, ve göğüs cerrahisinde biten tadilatlarla hastalar yenilenmiş odalarda hizmet almaya başladı. Devam eden tadilatlarında yakın zamanda biteceğini ve hastaların hizmetine sunulacağını belirten Batman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, "Batman Eğitim ve Araştırma Hastanemizin özellikle Bölge Devlet Hastanesi olarak nitelendirilen eski binada çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Zemin artı 3 kat şeklinde gittiğimiz çalışmaların en üst katında olan beyin cerrahisi, nöroloji servisi, nöroloji yoğun bakımı ve göğüs cerrahisi servislerimizde çalışmalarımız tamamlandı." dedi.

Şu anda hastaların yenilenmiş odalarda hizmet almakta olduğunu ifade eden Canbolat, "Şu anda üroloji ve nefroloji servislerinde tadilatlarımız devam etmekte olup, akabinde bir alt katta olan ortopedi servisimizde tadilatlarımız yapılıp servislerimiz yenilenmiş haliyle hastalarımıza hizmet verecektir. Eğitim ve Araştırma Hastanemizin önceki bölge hastanesiyle, daha sonra yapılan ek bina şeklindeki bağlantısını bir asansör vasıtasıyla sağlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 ay kadar önce hastalarımızın hizmetine sunulan asansörümüz şu anda aktif bir şekilde kullanılmaktadır." diye konuştu.

"Eksik görülen branşlarda hekim atamalarını ilimize kazandırmaya çalışıyoruz"

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen ve mevcutta bulunmayan branşlar için hekim atamalarını kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Canpolat, şöyle konuştu:

"Eğitim ve Araştırma Hastanemizde şuanda uzman hekim olarak görev yapan arkadaşlarımıza ilaveten devlet hizmet yükümlüsü kadrosuyla 2 ayda bir uzman hekim ataması yapılmaktadır. Eksiklik görülen veya mevcutta bulunmayan branşlarda bakanlığa başvuruda bulunarak eksik uzman hekim ve pratisyen hekim atamalarını ilimize kazandırmaya çalışıyoruz."

"1 milyonun üzerinde hasta grubuna hizmet veriyor"

Tadilat ile eski binasıyla yenilenmiş Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1 milyonu aşkın hasta grubuna hizmet verdiğini söyleyen Semih Canpolat, "Batman ilimizin merkezde 500 bine yakın olmak üzere toplamda 640 bine yakın bir nüfusu bulunmaktadır. Fakat bunlarla birlikte çevre illerdeki ilçelerin yakın olması hasebiyle daha doğuda olan illerimizde gelen hastalarımız ve buna binaen Kuzey Irak'tan gelen hastalarımızı da işin içine kattığımız zaman yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir hasta grubuna Batman'ımızdaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet vermektedir. Nitelikli ameliyatlarımız göz hastalıklarında, Ortopedi branşında ve diğer benzeri cerrahi gerektiren ameliyatlar salonlarımızda yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

"Batman, sağlıkta gelişime açık bir il"

Batman'ın genç nüfus itibari ile sağlıkta gelişime açık bir il olduğunu kaydeden Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Batman ili sağlıkta gelişime açık bir il. Çünkü merkez nüfusu itibari ile Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip 7'nci iliyiz. Dinamik bir yapıya sahip. Sağlık hizmetlerinde ise bizde Batman İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu dinamizme bu hızlı gelişim sürecine hem hastanelerdeki yenilenen birimlerimiz, açtığımız yeni özellikli birimler hem de yeni yaptığımız birinci basamak ikinci basamak tesislerimizle bu dinamizme bu gelişime eşlik etmeye çalışıyoruz."