Baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti, tedavi sonrası son 30 yılı hatırlamadı

Amerika Louisiana'da bir büyükanne, baş ağrısıyla hastaneye gitmesinin ardından 30 yıl boyunca yaşadığı her şeyi unuttu ve hala kendini 1980'li yıllarda yaşayan genç kız olarak görüyor.

60 yaşındaki Kim Denicola, Baton Rogue, iddetli bir baş ağrısı ve bulanık görme şikayeti ile hastaneye gitti.

Hastanenin acil servisinde bir süre uykuya dalan Kim, uyandığında son 30 yılda yaşadığı her şeyi unuttu.

Hastane acil servisinde uyandığında Denicola, evli olduğunu ve iki çocuğu olduğunu hatırlamıyordu.

Denicola, bilgisayarların var olduğunu ve ülkenin liderlerinin birkaç kez değiştiğini, uykudan uyandığında bilmiyordu.

"Bugünün ne olduğunu biliyor musun, hangi yıldasın?" diye soran bir hemşireye

"Evet, 1980," dedi.

"Televizyonlar şimdi akıllı. Benim hatırladığım televizyon, duvara dayalı bir kutuydu ve kanalı değiştirmek için televizyonun düğmelerine basmamız gerekiyordu diyen Denicola'yaamnezi teşhisi konuldu, Doktorlar tüm çalışmalarına rağmen hastalığa neyin sebep olduğunu tespit edemedi.

2018 yılında hafıza kaybı yaşamayasına rağmen hala son otuz yılda yaşadığı anıları hatırlamıyor.

Doktorlar, hafızasını asla gerikazanamayacağından korkuyor.

"Bana, şimdiye kadar almadıysam, o zaman muhtemelen alamam," dedi.

Amnezi, genellikle orta yaşlı ve yaşlı bireyleri etkileyen "geçici, anterograd amneziye akut başlangıçlı" bir durumdur, Ulusal Sağlık Kütüphanesi'ne göre, yılda 10.000 kişinin 5.2-10'unu etkiler ve 50 yaş üstündeki bireylerde bu sayı 23.5-32/100.000 kişiye yükselir.

Genellikle "özellikle zorlu aktiviteler, yüksek stresli olaylar veya cinsel ilişki sırasında" meydana gelir.

Hafıza durumu genellikle geçici bir olaydır ve tekrar meydana gelebilir, ancak ölüm çok nadirdir.

Ailesi hafızasını geri kazanması için sürekli Denicola, eski fotoğraf ve videoları gösteriyor.

Son 30 yılına ait yaşadıklarını unutmuş olsa bile her gününü en iyi şekilde yaşamaya çalışan Denicola, "Hatıralarımı kaybetmiş olabilirim ama yeni hatırlar oluşturabilirim.' dedi.