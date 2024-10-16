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Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Açıklanan yeni listeye zeytinyağı ve bitkisel karışım sıvı yağları damga vurdu. Birçok üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim tarihi itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internet üzerinden günlük yayınlanmaya başlandı.

FİRMALAR TEK TEK İFŞA EDİLİYOR

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden kamuoyu ile paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Listede üründe yapılan hile ve markanın adı açık bir şekilde belirtiliyor. Gıda sahtekarlarının ifşa edildiği liste bir kez daha güncellendi. 16 Ekim tarihli listede zeytinyağı ve bitkisel yağlar yer aldı.

İşte bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanı Zeytinyağı Güncel Sağlık Yaşam

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Yorumlar (37)

Savaş Tural:

Bakanlık ifşa etmekle kalmasın direk kapatsın

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1
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Ali ALTINSOY:

bu zamana kadar nerdeydiniz ???vergiler ödenmedide ,sıkıntı olduda sonradanmi vatandaşın sağlığını düşünür oldunuz?

115
17
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G Ergün:

biz niye uzak duruyoruz kapatın gitsin her ürün alırken bu listelere mi bakcaz

115
0
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Nabi Karadeniz:

Baska firma altina yine tekrar faaliyete girerse ne olacak..

79
1
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Emrehan Ozgen:

Ülkeyi komple kapatıp dağılalım. Olmuyor bizden.

41
1
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Hayri:

Mezardaki cenazenin tartışıldığı bir yerde kimse hiç bi listeye güvenmez

36
3
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CAN Işık:

bakanlık sadece ifsami yapıyor ????

25
1
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Furkan:

Yaklaşık 20 yıldır neden yapmadınız bunu ?

19
2
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Ararat Arat:

abi firmaların marketlerdeki markaları hangisi anlamadım hepsinin bilme ne tic şti nerede bilelim bunlar hanhigi markayı ürtiyorlar

16
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Çiçek çiçek:

Bu firmalara en güzel ve en doğru ceza , Şuan marketlerde olan ürünleri en fazla yarı fiyatına Hatda dörtte bir fiyatına satılmalı. En verimli ceza olur, hem halk yararlanır. Kapatmak kısır bir ceza. Kapatınca başka bi isimle devam ederler.

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9
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