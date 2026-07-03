Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu: 'Türkiye dünya çapında söz sahibi bir ülke'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin dünya çapında söz sahibi bir ülke ve aynı zamanda da dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden birisi olduğunu söyledi.

Ak Parti Aksaray İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Memişoğlu, "Ak Parti davası insanların hizmetinde olan bir dava. Onun için biz sahayı dolaşıyoruz, sizlerle dertleşiyoruz, sorunları dinliyoruz. Sahada sizlerle beraber olmak da bizim için bir gurur vesilesi. Çünkü biz hizmetkarız. Biz hizmet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz 24 saat bu millete hizmet ediyoruz, dertleniyoruz, sizin dertlerinizi dinliyoruz, o dertleri çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son 24 senede AK Parti iktidarıyla Türkiye dünya çapında bir ülke, söz sahibi bir ülke; aynı zamanda da dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden birisi oldu. Bunu eskiden Türkiye'den hastalanan insanlar başka ülkelere gidip orada ameliyat olurken, şimdi ülkemize gelip her türlü, 90 üzerinde ülkeden gelip her türlü ameliyatın yapılabildiği, yaklaşık 2,5-3 milyon yabancının gelip bizde tedavi olmak için talepte bulunduğu bir ülke haline geldik. Bugün muhtaç olan, ihtiyacı olan herkese yardım edebilen bir ülke haline geldik. Hele sağlık sisteminde şu anda hastanede yardım ediyoruz, gerektiği zaman malzeme de yardım ediyoruz. Gazze'sinden Filistin'e, Somali'sinden İran'ına kadar, Ukrayna'sına kadar kim muhtaçsa orada sağlık hizmetini Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak veriyoruz. Venezuela'da arkadaşlarımız oradaki depreme yardım için gitmişlerdi, konuştuk, şu anda sağlıkta gerçekten çok iyi yerlerdeyiz ve Türkiye dünyada sağlık hizmetlerini örnek hale getirmiş durumda" dedi.

Sağlıklı kalmak için bazı çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Bakan Memişoğlu, "Tabii sağlıklı kalmamız da gerekiyor. Sağlıklı kalmamız gerektiği için de bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de nüfusun yüzde 6.6'sı sadece kırsalda yaşıyor. Biz eskiden kırsalda yaşadığımız zaman, köyde yaşadığımız zaman ağır yemekler yiyorduk, gidiyorduk tarlada çok hareket ediyorduk ama maalesef şu anda yine ağır yemekleri yemeye devam ediyoruz, alışkanlıklarımızı devam ettiriyoruz ama bu sefer ne yapıyoruz; masada ve şehirde yaşıyoruz. Öyle olunca hareket etmemiz gerekir. Biz de onun için 'Hareket et, hareket yaşını öğren, sağlıklı kal' dediğimiz hareketi teşvik ediyoruz. Bugün Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde, sahada, her yerde insanları harekete teşvik ediyoruz. Nedir bu; yürüyüş, spor, egzersiz, fizyoterapistlerimiz var, oraya yönlendiriyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin daha iyi olması için gece gündüz çalışan neferleriz"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığına vurgu yapan Bakan Memişoğlu, "Çünkü bizler hizmetin devamı ve daha iyi olması için uğraşıyoruz. Bugün Türkiye artık kendini aşmış, Türkiye sadece kendinden ibaret değil, çevresindeki mağdurlara, mazlumlara destek veren, onlar adına karar verme konusunda dinlenen bir ülke oldu. NATO Zirvesi Türkiye'de yapılıyor ve NATO Zirvesi yapıldığı gibi COP 31, birçok uluslararası alanda söz sahibi bir ülke haline geldik. Onun için Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye. Bizler de bu Türkiye'nin daha iyi olması için gece gündüz çalışan neferleriz. AK Parti davası sadece 24 yıllık bir dava değil. Bu dava 954 yıllık, bu medeniyet binlerce yıllık medeniyet. Biz onların temsilcileriyiz, onun için biz yeniden ayağa kalkıyoruz, dünyada da barış, dostluk ayağa kalkıyor diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı