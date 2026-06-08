Bakan Memişoğlu: MHRS'de 702 milyon randevu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sadece geride bıraktığımız son bir yılda MHRS üzerinden 702 milyonun üzerinde randevu işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bakan Memişoğlu, 'Uluslararası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birliği (HTAİ) Yıllık Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Memişoğlu, tıp ve sağlık bilimlerinde yaşanan dönüşümün insanların yaşam kalitesini artırmak adına değerli fırsatlar sunduğundan bahsederek "Ancak her yeni teknolojiyi erişilebilirlik, etkililik, hasta değeri, hakkaniyet ve sistem sürdürülebilirliği gibi temel unsurlar çerçevesinde ele almak gerekir. Bu anlayış, sağlıkta attığımız her adımda kanıta dayalı ve adil karar alma süreçlerini daha da önemli hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Son bir yılda MHRS üzerinden 702 milyonun üzerinde randevu işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir"

Türkiye genelinde 271 bine ulaşan toplam yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk nitelikli insan kaynağıyla vatandaşlara her gün milyonlarca sağlık hizmetini kesintisiz olarak sunabildiklerinin altını çizen Sağlık Bakanı Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki bugün Türkiye, güçlü ve örnek gösterilen sağlık altyapılarından birine sahiptir. e-Nabız ile hastalarımızın geçmiş tıbbi öyküsünden tetkik sonuçlarına kadar sağlık verilerini güvenli ve entegre biçimde yönetiyoruz. Gelişmiş Merkezi Hekim Randevu Sistemimizle 79 farklı branşta hekim ve sağlık tesisi randevu süreçlerini dijital kanallar üzerinden yürütüyoruz. Sadece geride bıraktığımız son bir yılda MHRS üzerinden 702 milyonun üzerinde randevu işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir."

Kanser taramalarından kronik hastalık takibine, sigara bırakma hizmetlerinden sağlıklı beslenme danışmanlığına, gebe okullarından ruh sağlığı hizmetlerine kadar geniş bir alanda ücretsiz hizmet sunduklarını aktaran Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda 'Koruyan Sağlık' anlayışını sistemimizin merkezine aldık. Aile hekimliği sistemimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve birinci basamak sağlık hizmetlerimizle vatandaşlarımızın sağlığını hastalanmadan önce korumayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kapsayıcı Genel Sağlık Sigortası sistemimizle vatandaşlarımızın yenilikçi tedavilere erişimini güvence altına alıyoruz"

Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında yapılan mamografi taramasında yerli yapay zeka sistemi olan METRA Projesi'ni uygulamaya aldıklarını ve yapay zeka tabanlı radyoloji destek sistemi RADİS'i tüm fonksiyonlarıyla faaliyete geçirdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Kapsayıcı Genel Sağlık Sigortası sistemimizle vatandaşlarımızın yenilikçi tedavilere erişimini güvence altına alırken kaynaklarımızı rasyonel kullanmak adına sağlık teknolojileri değerlendirme mekanizmalarımızı uluslararası standartlarda daha da kurumsallaştırıyoruz. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Sürdürülebilirliği Projesi kapsamında Ulusal Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Strateji Belgesi'ni hazırladık" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde yürüttükleri önemli bir çalışmayı duyurarak "Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Türkiye Değer Seti'ni oluşturuyoruz" dedi. Bakan Memişoğlu, ayrıca TÜSEB'in açtığı "Geri Ödeme Modelleri Proje Çağrısı" ile kamu-özel iş birliğini destekleyen, yenilikçi tedavilere erişimi güçlendiren ve sistem sürdürülebilirliğini gözeten modeller geliştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

"Sadece 2 yıl içinde toplam 5 bin 800 yenilikçi proje başvurusu aldık"

Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu ifade ettiği 'Üreten Sağlık' modeli ile teknolojisini geliştiren, bilgisini ürüne dönüştüren ve ürettiklerini insanlığın yararına sunan güçlü bir ekosistem inşa ettiklerini vurgulayarak "Sağlık Bakanlığımızın inovasyon gücü TÜSEB bünyesinde; fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturuyoruz. Sadece 2 yıl içinde toplam 5 bin 800 yenilikçi proje başvurusu aldık. Bilim insanlarının, sağlık çalışanlarının ve 'Yeni bir fikrim var' diyen herkesin önerisine değer veriyor, bunları insanlığın sağlığına fayda sağlayacak somut ürünlere dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli renkli doppler ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim aşamasına geçtik"

Yerli ilaç, aşı, molekül, tanı kiti ve tıbbi cihaz alanlarında somut sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Kalp-akciğer makinemizi, mobil röntgen ve solunum cihazlarımızı, OED cihazlarımızı ve ventilatörlerimizi hizmete sunduk. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazına ilişkin klinik araştırmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Hasta başı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Kısa süre önce yerli renkli doppler ultrasonografi cihazımız için geliştirme ve üretim aşamasına geçtik. Mikrodalga Meme Kanseri Tarama ve Teşhis Sistemi'nde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. Bugün Türkiye, hematolojik kanserlerde kişiselleştirilmiş tedavinin en ileri örneklerinden biri olan CAR-T hücre tedavisini tamamen yerli imkanlarla geliştiren ve başarıyla uygulayan nadir ülkelerden biridir. Tüm bu teknolojik ve bilimsel birikimi yalnızca ulusal bir başarı olarak değil, küresel sağlık sistemine katkı sunacak stratejik bir kapasite olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Memişoğlu, 'Health Türkiye' markası altında birçok alanda ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını belirterek "Evrensel kardeşlik hukukuyla, insanlığın ortak yararı adına 'Sağlıkta Dönüşüm' tecrübemizi, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu, şehir hastaneleri modelimizi, aile hekimliği sistemimizi, sağlık teknolojileri üretim kapasitemizi uluslararası iş birlikleriyle paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye hazırız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı