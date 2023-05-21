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"Temeli atılmadı" deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor

Sağlık Haberleri

11 ili yıkan depremlerin ardından 24 Mart'ta Hatay'ın Defne ilçesinde yapımına başlanan hastanenin aslında temelinin atılmadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nin görüntülerini paylaşarak açılışın bugün yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet hastanesinin görüntülerini paylaştı.

"ARAMIZDA KALSIN"

Koca temelinin atılmadığın dair iddialarla Türkiye'nin gündemine oturan hastanenin son görüntülere ilişkin, "Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesinin görüntülerini paylaştı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçecek, yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak.

'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor

'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor

'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor

'Temeli atılmadı' deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Sağlık

Fahrettin Koca Hatay Sağlık Güncel Haberler

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