"Temeli atılmadı" deniyordu! Defne Devlet Hastanesi bugün açılıyor
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11 ili yıkan depremlerin ardından 24 Mart'ta Hatay'ın Defne ilçesinde yapımına başlanan hastanenin aslında temelinin atılmadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nin görüntülerini paylaşarak açılışın bugün yapılacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet hastanesinin görüntülerini paylaştı.
"ARAMIZDA KALSIN"
Koca temelinin atılmadığın dair iddialarla Türkiye'nin gündemine oturan hastanenin son görüntülere ilişkin, "Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK
Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçecek, yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak.
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