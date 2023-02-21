Bakan Koca'dan Hataylılara kritik uyarı: Şebeke suyu şu an için içmeye elverişli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam 3'er dakika arayla 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sallanan Hatay için önemli bir uyarıda bulundu. Depremin büyük yıkıma yol açtığı kentte şebeke suyunun içilmemesini isteyen Bakan Koca, "Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ağır hasar alan Hatay, dün akşam peş peşe iki büyük depremle bir kez daha sallandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bazı binalar yıkılırken, 6 kişi hayatını kaybetti. 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

BAKAN KOCA'DAN HATAYLILARA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay için kritik bir uyarıda bulundu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Koca, vatandaşların şebeke suyunu içmemesini istedi.

Bakan Koca konu hakkında şunları söyledi:

"Çevre sağlığı ekiplerimiz Hatay'da su güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenmeyip şebeke suyu verilen bölgelerden test için alınan numuneler sahra hastanesi bünyesinde kurulan Laboratuvara götürüyor. Suyun kullanıma uygunluğu bu testler sonucu tespit ediliyor.

"TANKERLERLE TAŞINIYOR"

Hatay'da, depremden etkilenen ve şebeke suyu verilemeyen bölgelere ise, su, belediyeler tarafından tankerlerle taşınıyor. Tankerlerle getirilen suyun klorlanması ve test edilmesi işlemleri de Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Ekipleri tarafından yürütülüyor.

"İÇME SUYU OLARAK KULLANMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL"

Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir."