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Avusturya'da bir beyin cerrahı hakkında, 13 yaşındaki kızına hastanın kafatasına delik açmasına izin verdiği için soruşturma açıldı

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Avusturya'da bir beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına bir hastanın kafatasına delik açmasına izin verdiği için soruşturma altında. Olay, tıp camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kadın nöroşirürjiyen, kızının acil ameliyata katılmasına ve hastanın kafatasına delik açmasına izin verdi. Ameliyat başarılı oldu ancak bu durum, tıbbi etik açısından ciddi soruları gündeme getirdi. Olay sonrasında, cerrah ve ameliyata katılan bir uzmanın hastane tarafından işten çıkarıldığı bildirildi.

Avusturya'da bir beyin cerrahı hakkında 13 yaşındaki kızına bir hastanın kafatasına delik açmasına izin verdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bu olay, tıp camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

33 yaşında bir adam, ormanda geçirdiği bir kaza sonucu ciddi kafa yaralanmasıyla Graz Üniversitesi Hastanesi'ne acil olarak getirildi. Kronen Zeitung gazetesine göre, kadın nöroşirürjiyen, kızının acil ameliyata katılmasına ve hastanın kafatasına delik açmasına izin verdi. Bu iddia, tıbbi etik açısından ciddi sorular doğurdu.

Ameliyat teknik olarak başarılı oldu, ancak Nisan ayında yapılan anonim bir ihbar soruşturma başlatılmasına neden oldu. Hasta, başına gelenleri ancak haberlerden öğrenebildi ve şok oldu.

Hastanın avukatı Peter Freiberger, durumu sert bir şekilde eleştirerek, "Orada bilinçsiz yatıyorsunuz ve kobaya dönüşüyorsunuz. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum." dedi. Freiberger, müvekkilinin haklarını korumak için gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirtti.

Olay sonrasında, cerrah ve ameliyata katılan bir uzmanın hastane tarafından işten çıkarıldığı bildiriliyor. Bu karar, hastanenin konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Hastane yönetimi, soruşturmanın hala devam ettiğini, ancak şu ana kadar kızın ameliyata fiilen katıldığına dair somut bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Yönetim ayrıca, olay için derin üzüntülerini ifade ederek özür diledi ve konuyu tam olarak aydınlatmak için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını vurguladı.

Avusturya'da bir beyin cerrahı hakkında, 13 yaşındaki kızına hastanın kafatasına delik açmasına izin verdiği için soruşturma açıldı

Avusturya'da bir beyin cerrahı hakkında, 13 yaşındaki kızına hastanın kafatasına delik açmasına izin verdiği için soruşturma açıldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

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