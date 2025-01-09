Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Yeni Ultrason Cihazları Kullanıma Girdi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Yeni Ultrason Cihazları Kullanıma Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve çevre ülkelerde hizmet veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, randevu sürelerini kısaltacak ve hastalıkların erken teşhisini sağlayacak iki yeni ultrason cihazını faaliyete geçirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra çevre ülkelere de hizmet veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan üst teknoloji ultrason cihazlarıyla randevu süreleri kısalacak ve erken teşhis imkanı sağlanacak.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hastaneye kazandırdıkları iki üst teknoloji ultrason cihazını yerinde inceledi.

Hacımüftüoğlu, cihazların özellikle aylara yayılan randevuların daha erken tarihlere çekilmesini sağlayacağını ve birçok hastalığın hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesinde aktif rol oynayacağını vurguladı.

Hastanenin teknoloji dönüşümü kapsamında bir takvim oluşturduklarını bildiren Hacımüftüoğlu, "İlerleyen süreçte hastane bünyesine farklı klinikler için farklı cihazlar da dahil edilecek." ifadesini kullandı.

"Çevre ülkelerden gelen hastalar için de büyük önem taşıyor"

Cihazların önemine ve katkılarına değinen Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün alınan cihazlar, siroz gibi hastalıklarda organların farklılaşmasının tespitini daha erken yapabilecek. Ayrıca meme bölgesinde önceki ultrason cihazlarıyla tespiti zor olan mastit gibi hastalıkların, meme kanserinin ayırıcı ve erken tanıları da artık mümkün olacak. Bu durum yalnızca bölge sağlığı açısından değil, çevre ülkelerden gelen hastalar için de büyük önem taşıyor. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, bulunduğu bölge başta olmak üzere çevre ülkelere kadar uzanan geniş hasta popülasyonuna sahip. Bu yoğunluk, hastaneden fiziki ve teknolojik beklentileri artırıyor. Üniversiteye kazandırılan yeni cihazlar, hem randevu sürelerini kısaltarak hastaların daha hızlı hizmet almasını sağlayacak hem de hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi süreçlerinin ivedilikle başlatılmasına katkı sunacak."

Hastanenin Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper ise son teknolojiye sahip cihazların hastalıkların teşhisinde sunduğu yüksek doğruluk oranına dikkati çekerek, "Erken teşhis, tedavi başarısında kritik rol oynar. Bu cihazlar sayesinde hastalarımıza daha kısa sürede ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz. Aynı zamanda akademik alana da katkı sunacak cihazlar, bilimsel çalışmalarda da bizlere yol gösterici olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Sağlık
img

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
img

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Ünlü şirketin ismi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü

Son Dakika Haberleri

13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi? Los Angeles yangınında son durum nedir? Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.