Anne ve Kızı 14 Yıl Arayla Kalp Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Kalp yetmezliği bulunan üniversite öğrencisi Burcu En, 2011 yılında annesine nakil yapan Ege Üniversitesi Hastanesinde görevli doktorlar tarafından gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de yaşayan 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Gülüzar En'e 2009 yılında ikinci çocuğuna 6 aylık hamileyken yaşadığı sağlık sorunları sonrası kalp yetmezliği teşhisi kondu. Erken doğum yapan En, hastalığı ilerleyince İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavisine başlanan En, 2011'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığındaki heyet tarafından yapılan kalp nakli ameliyatıyla iyileşti.

Ameliyatta Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin ve Prof. Dr. Sanem Nalbantgil yer aldı.

Gülüzar En'in kızı 24 yaşındaki Burcu En de annesiyle aynı kaderi yaşadı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde 2022 yılında üniversite eğitimine başlayan Burcu En, kalp krizi geçirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yağdı tarafından muayene edilen genç kızın, annesi gibi kalp yetmezliği yaşadığı belirlendi.

Uygulanan ilaç tedavilerine rağmen sağlık durumu kötüye giden En'e yapay kalp cihazı takıldı. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavisinin büyük kısmı hastanenin yoğun bakım servisinde süren Burcu En'e kalp nakli konusunda beklenen haber İstanbul'dan geldi.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, Burcu En'e nakledilmesi için Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçak ile İzmir'e getirildi. Genç kız, 22 Ağustos'ta annesine kalp nakli yapan Prof. Dr. Özbaran'ın başkanlığındaki aynı ekibin yaptığı kalp nakli ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Kalp naklinin ardından sağlıklı bir şekilde nefes alan Burcu En, yaşadığı kötü günleri geride bıraktı.

"Evladım bana tekrar nefes oldu"

Anne Gülüzar En, AA muhabirine, nakille sağlığına kavuştuğunu ama kızının da kendisi gibi kalp hastası olduğunu öğrendiğinde dünyasının yıkıldığını söyledi.

Kızına kısa sürede kalp nakli yapıldığı için tarif edilemez mutluluk yaşadığını dile getiren En, "Evladıma organ bağışı çıkınca inanılmaz sevindik. Bu müjdeli haber bir evi, bir hayatı, bir aileyi toparladı. Biz bitmiştik, mutlu olduk. Evladım bana tekrar nefes oldu. Nefesime nefes oldu. Önce nefes oldu sonra hayatım düzeldi. 2 aydır çok mutluyuz. Tüm bunlar bize organ bağışının önemini gösterdi. Lütfen organlarınızı toprak yapmayın, insanlara hayat verin, hayatlarına hayat katın. Bizler çok mutlu olduk, Rabb'im herkesten razı olsun." dedi.

Burcu En de annesini sağlığına kavuşturan ekibe çok güvendiği için nakil ameliyatına büyük bir rahatlıkla girdiğini söyledi.

Operasyonun üzerinden yaklaşık 2 ay geçtiğini ve yaşamının giderek değiştiğini anlatan En, "Yapamadığım şeyleri yapmaya başladım. Okulumu dondurmuştum geri döndüm. Ev işlerini daha aktif bir şekilde yapıyorum. Annem bu süreçte en büyük destekçim oldu. Kendi deneyimlerini bana aktarıyordu, dayanmam gerektiğini söylüyordu. Doktorlarımız çok başarılı, bize tekrar hayat verdi ve nefes oldu." diye konuştu.

Nakil ameliyatlarında görev alan Prof. Dr. Çağatay Engin ise ekip olarak anne ve kıza 14 yıl arayla başarılı şekilde kalp nakli yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kalp nakli ameliyatlarının yüz güldürücü olduğunu belirten Engin, "Öncesinde nefes darlığı nedeniyle yataktan kımıldayamayan insanın tekrar hayatın içinde kendine yer bulması, günlük ihtiyaçlarını yerine getirmesini görmek bizim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Engin, Türkiye'de organ bağışının yeterli miktarda olmadığını, bu nedenle hastaların nakil sırasında beklediğini ancak bu yöndeki bilincin artmasıyla problemlerin azalacağını sözlerine ekledi.