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Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

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Berrin Keklikler, yıllar önce Atiye ile yaşadığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada karşısına çıkan görüntüler sonrası eski defterleri açan Keklikler, “Hâlâ iliklerime kadar senden nefret ediyormuşum” sözleriyle dikkat çekti.

Berrin Keklikler, yıllar önce Atiye ile yaşadığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada karşısına çıkan bir video sonrası geçmişte yaşadığı tartışmayı hatırlayan Keklikler, Atiye’ye yönelik sert ifadeler kullandı.

ESKİ DEFTERLER YENİDEN AÇILDI

Keklikler’in açıklamasına göre olay, henüz 19 yaşındayken bir stüdyoda yaşandı. O dönem Atiye’nin kiraladığı stüdyoda bulunduğunu anlatan Keklikler, sürenin uzaması üzerine ne kadar daha beklemeleri gerektiğini sorduğunu, bunun ardından Atiye’nin kendisine sert şekilde karşılık verdiğini öne sürdü.

Aradan yıllar geçmesine rağmen yaşananları unutmadığını belirten Keklikler, sosyal medya paylaşımında geçmişteki kırgınlığının hâlâ devam ettiğini açıkça dile getirdi.

“İLİKLERİME KADAR NEFRET EDİYORMUŞUM”

Atiye’nin yeni şarkısı “Olay” için hazırlanan klipteki bir sahnenin geçmişte yaşadığını söylediği olayı yeniden hatırlattığını belirten Keklikler, paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Keklikler, yıllar sonra karşısına çıkan görüntülerin ardından Atiye’ye yönelik duygularının değişmediğini belirterek, “Hâlâ iliklerime kadar senden nefret ediyormuşum” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

ATİYE’DEN HENÜZ YANIT YOK

Berrin Keklikler’in yıllar sonra yaptığı bu çıkış kısa sürede dikkat çekerken, gözler Atiye’ye çevrildi. Atiye cephesinden ise şu ana kadar söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

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