6 Yaşındaki Hamit Alp, Lösemiyi Yenerek Sağlığına Kavuştu

Ailesiyle yaşadığı Kırşehir'de iki yıl önce lösemiye yakalanan 6 yaşındaki Hamit Alp Arslan, Kayseri Şehir Hastanesinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.

Polis memuru Ahmet ve memur Arefe Arslan'ın ilk çocukları Hamit Alp'e Temmuz 2023'te Kayseri Şehir Hastanesinde akut lenfoblastik lösemi teşhisi kondu.

Tedavi sürecinde kardeşine hamile annesiyle yaşadıkları Kırşehir'den Kayseri'de kiraladıkları eve taşınan Hamit Alp, yaklaşık bir yıl yattığı hastanede gördüğü kemoterapiyle sağlığına kavuştu.

İki çocuk babası Ahmet Arslan, AA muhabirine, karın ağrısı şikayetiyle önce Kırşehir Devlet Hastanesine başvurduklarını, buradan Kayseri'ye yönlendirildiklerini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesinde gerekli kontrollerin ardından Hamit Alp'e lösemi teşhisi konulduğunu belirten Arslan, yüksek riskli kategoride yer alan oğlunun zor bir tedavi süreci geçirdiğini ve kemoterapiyle iyileştiğini kaydetti.

"Bu süreçte moral, motivasyonumuzu hiç düşürmedik"

Oğlunun hastanede yaklaşık bir yıl yatarak tedavi gördüğünü anlatan Arslan, "Hamit Alp hastalığı çok şükür yendi, bu savaşı kazandı oğlum. Bu süreci kabullenmek zor oluyor. Hastalığı biliyorduk ama kimse evladına konduramaz bu hastalığı. Öğrendiğimizde dünya başımıza yıkıldı ama ayağa kalkıp mücadele etmemiz gerekiyordu. O yüzden ayağa kalktık." diye konuştu.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarının iyileşme sürecinde büyük emekleri olduğunu vurgulayan Arslan, "Onlar iyi ki bizim yanımızdalardı. Onlar olmasaydı biz bu süreci atlatamazdık çünkü her çocuğa özel bir bakım gerekiyor." dedi.

Tedavi sürecinde nelere dikkat ettiklerinden bahseden Arslan, şöyle konuştu:

"Evladımızın gözümüzün önünde saçları döküldü. Daha sonra çok şükür daha güzelleri geldi. Buradan güzel, mutlu bir şekilde ayrıldığımız için hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte sosyal hayatımızı neredeyse sıfıra indirdik. Ben iş yerinde hep maskeyle dolaştım çünkü lösemi hastası çocukların bağışıklığı sıfıra iniyor, toz tanesi dahi onları hasta edebiliyor. Eşim bu süreçte işi bırakmak zorunda kaldı. Kendisi memur, çalışıyor ama o dönemde ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldı çünkü bakımı zor bir hastalık. Mücadelemize bu şekilde devam ettik. Bu süreçte moral, motivasyonumuzu hiç düşürmedik."

İkinci çocuğuna hamileyken oğluna lösemi teşhisi kondu

Anne Arefe Arslan ise ikinci oğluna hamile olduğu sırada ilk çocuğuna lösemi teşhisi konduğunu söyledi.

Kayseri'de hastaneye yakın bir ev kiralayıp burada yaşamaya başladıklarını ve zor bir tedavi süreci geçirdiklerini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bir doktorumuz, 'Beslenmeye, bakıma ve morale dikkat ederseniz, biz de ilaçlarını vererek protokole uygun ilerlersek Allah'ın izniyle bu hastalığı atlatırız. Sizin de bizim de çabamız gerekiyor.' dedi. Bunu kafaya koymuştum. Sosyal hayatı sıfırladık, kalabalığa girmedik. Bu süreçte diğer çocuğuma da hamile olduğum için yardıma da ihtiyacım vardı. Yeni doğum yaptığım dönemde Hamit Alp'e protokol uygulanıyordu ve çok zor protokollerdi. O süreçte halaları, teyzeleri, babaanne ve anneannesi bize yardıma geliyordu. Gelmeden bir hafta önce kendilerini izole ediyorlardı, evlerinde maskeyle geziyorlardı. Sağlıklı beslendik, Hamit Alp şu an 6 yaşında olmasına rağmen ne (hangi yiyecek-içecek) sağlıklı ne sağlıksız bilir. Çok şükür güzel bir şekilde atlattık. Bu süreci yaşayan anne ve babalara tavsiyem moral çok önemli, çocuğu strese sokmamak gerekiyor."

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Fatma Türkan Polat da akut lenfoblastik lösemi ve mioloblastik löseminin çocukluk çağının en sık görülen kanser türlerinden olduğunu belirtti.

Hamit Alp'in hem ilaç hem de idame sürecini başarıyla atlattığını ifade eden Polat, "Bu sabır gerektiren süreci hem ailesi hem kendisi çok şükür ki iyi bir şekilde sonuçlandırdı ve tamamen hastalığı yendi." dedi.