45 Yıldır İçtiği Sigarayı Bırakıp İki Kanseri de Yenen Hastanın Hikayesi

1 yıl arayla akciğer ve yemek borusu kanserini atlatan Yasıboğa: 45 yıldır içtiğim sigarayı bıraktım

Nisanur ŞENTÜRK- Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,- Yaklaşık 45 yıldır, günde en az 3 paket sigara bitirdiğini söyleyen 59 yaşındaki Reşat Yasıboğa,1 yıl arayla hem akciğer hem de yemek borusu kanserine yakalandı. 2 kanseri de erken evrelerde fark edilen hasta, girdiği 2 ayrı kapalı ameliyatla kanseri yendi. Kişilerde 1 yıl arayla 2 ayrı kanser görülmesinin dünyada çok nadir görülen bir durum olduğunu belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin İbrahim Kocatürk, "Tıp literatürüne bakıldığında çok nadir görülen bir durum. Akciğer kanserinin ardından yemek borusu kanseri olması, her ikisinin de erken teşhis edilip kapalı yöntemle ameliyat edilebilmesi ise çok çok nadir bir durum" dedi.

Ticaret işiyle uğraşan Reşat Yasıboğa, 2021 Aralık'ta öksürük ve kanlı balgam şikayetiyle doktora başvurdu. İlk gittiği hastanede, zatürre teşhisi koyuldu. Kullandığı antibiyotiklere rağmen bir türlü öksürüğü geçmeyen Yasıboğa ardından Ataşehir Medicana Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin İbrahim Kocatürk'e ulaştı. Tetkikleri yapılan hastaya, 2'nci evrenin başında akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Kanser henüz lenf bezlerine ve vücuduna yayılmadığı için şanslı olan hasta, kapalı ameliyata alındı. Ardından akciğer kanserini yendi, 4'üncü günde taburcu edildi. Kontrolleri düzenli olarak devam eden Yasıboğa'nın kan değerlerinin bir türlü normale dönmediği fark edildi. Endoskopi yapılan Yasıboğa'ya 14 ayın ardından bu kez de yemek borusu kanseri teşhisi koyuldu. Tekrar kapalı ameliyata alınan hasta, bir hafta sonra taburcu edildi. Normal sosyal hayatına dönerek çalışmaya başladı.

Prof. Dr. Kocatürk, ameliyat sonrası tedavi aşamalarını ise şöyle anlattı:

Reşat Yasıboğa, "Hayatımı doktoruma borçluyum. Eğer önceki doktorumu dikkate alsaydım kanser şu anda tüm vücuduma yayılmıştı. Hayatta olmayabilirdim. İlk kanser olduktan sonra sigaraya devam ettim. Ardından doktorumun ciddi uyarısıyla utandım ve bıraktım. Artık sigara içmiyorum. Sosyal hayatım, ailemle olan ilişkilerim değişti. Benim için çok iyi oldu. Hastalığım boyunca tedavilerimi kontrollerimi hiç aksatmadım. Koşa koşa geldim her zaman. İkinci kez kanser olduğumu öğrendiğimde hiç korkmadım çünkü doktoruma güveniyordum. Ameliyatın başarılı geçeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Şu anda ameliyat olalı 38 gün oldu ve sapasağlamım. Geziyorum, işime gidebiliyorum. Eğer sigaraya devam etseydim belki de hastalığı yenemezdim. Bu süreçte eşimin de desteği çok oldu. Bakımımı, yemeğimi ve psikolojik desteğini hiçbir zaman aksatmadı" dedi.