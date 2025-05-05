Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu

Batman'da 16 günlük Muhammed Boran Tutar'ın ağabeyinin tadına bakması için verdiği badem şekeri, hastanede yapılan operasyonla boğazından çıkarıldı.

ABİSİNİN VERDİĞİ ŞEKER BOĞAZINA KAÇTI

Osman ve Mizgin Tutar'ın 3 çocuğundan 4 yaşındaki oğulları, 16 günlük kardeşi Muhammed Boran Tutar'ın tadına bakması için badem şekeri verdi. Durumu fark eden büyük kardeşi, mutfakta bulunan annesi Mizgin'e haber verdi. Muhammed Boran'ın nefes alamadığını gören anne, heimlich manevrası uyguladı. Başarılı olamayan anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Boran bebek, tedavi altına alındı.

OPERASYONLA ÇIKARILDI

Çocuk cerrahi servisindeki muayenesinden sonra ameliyata alınan Muhammed Boran bebeğin boğazındaki şeker, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Selim Özkaya ve ekibinin operasyonuyla çıkartıldı. Muhammed Boran bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BADEM ŞEKERİ, YEMEK BORUSUNDA KALMIŞ

Bu tarz olaylara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Selim Özkaya, "16 günlük bebeğimizin ağzına, evde 4 yaşındaki ağabeyi badem şekeri koymuş. Sonrasında ağzından salyalar akması ve morarma şikayeti olmuş. Annesine haber vermişler. Tabi ilk olarak heimlich manevrası yapmışlar ama çıkartamamışlar. Hastanemize başvurduklarında çocuk salyasını yutamıyordu. Biz görüntülemelerde de bu yuttuğu badem şekerinin yemek borusunda kaldığını tespit ettik ve hastamıza ameliyathanede işlem yaptık. Genel anestezi altında hastamızın yemek borusunun ilk darlığında bulunan yabancı cismi, badem şekerini çıkarttık. Sonrasında hastamızı yeni doğan yoğun bakımda takip ettik. Herhangi bir sıkıntısı olmadı. Rahat uyandı. Şuan herhangi bir sıkıntısı yok. Solunumu rahat. Besleniyor. Taburcu olmasını planlamaktayız" dedi.

"AİLELER BÖYLE DURUMLARDA İLK AĞIZ BÖLGESİNE BAKMALI"

Dr. Özkaya, bebeklerin çocuklarla yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu vesileyle de aileleri bilgilendirmek adına şunu söyleyebilirim. Bu şekilde evde bu tarz kazalar olabilir. Bizim hastamız şanslıydı, çünkü solunum yolunu tam tıkamamıştı ve hastaneye yetişebilmişti. Bu tarz yabancı cisim yutmalarda özellikle küçük bebeklerde çok sık karşılaştığımız bir durum değil; özellikle böyle yeni doğan döneminde. Bu yüzden aileleri bilinçlendirmek adına bu tarz büyük kardeşleri çocukların yanında yalnız bırakmamaları, özellikle bu tarz olayların yaşanmaması adına aileleri uyarmak istiyoruz. Aileler özellikle böyle bir durumla karşılaştıklarında ilk ağız bölgesine bakmaları lazım. Çünkü oyuncak parçası gibi cisimler görülebilir. Gördükleri gibi onu almaları lazım. Bir şey yuttuğunu düşünüyorsak heimlich manevrası dediğimiz teknikle özellikle bu tarz bebeklerde göğsünü el üzerine yatırarak sırtına vurmamız lazım, baş aşağı. Yine de tabi bundan sonra da bir doktor muayenesi de önemli" diye konuştu.

Doktor Özkaya ve ekibine teşekkür eden Baba Osman Tutar ise herkesin çocuklarına bu gibi olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunarak, "Tadı güzeldir diye kardeşinin ağzına da koymuş ve ablası bir an görmüş, bebeğin nefesi kesilmiş. Annesine haber vermiş. Koşmuş ve acilen hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik hocamızın yanına. Allah razı olsun çok güzel bir müdahaleyle çıkardı. Çok teşekkür ederiz. Güzel ilgilendiler. Tavsiye ediyoruz ki çocuklarına herkes dikkat etsin. Bir anlık dalgınlıkla ani şeyler olabiliyor" şeklinde konuştu. olabiliyor" şeklinde konuştu.