1,5 yaşındaki Veysel bebek, 2 saatte 3 ameliyat birden olup sağlığına kavuştu

Çocukların yüzde ikisinde görülen hastalığı Veysel bebek atlattı

Hastane kapılarını gezen Veysel bebek sonunda sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR - Dünyada çocukların yüzde 2'sinde görülen "meckel divertikül" hastalığına yakalanan 1,5 yaşındaki Veysel bebek, 1 ay boyunca hastane kapılarını gezerek teşhis edilemeyen hastalığından 2 saatte 3 ayrı ameliyat olup sağlığına kavuştu.

Uzun süredir dışkıda kanama nedeniyle birçok sağlık kuruluşuna başvuran 1,5 yaşındaki Veysel bebeğe, Dicle Memorial Hastanesi'nde çocukların yüzde ikisinde görülen "meckel divertikülü" delinmesi tanısı konuldu. Yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan Veysel bebek, 2 saat içerisinde geçirdiği 3 ayrı ameliyatla sorunsuz bir şekilde sağlığına kavuştu.

Veysel bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, bebeğin hastaneye geldiğinde dışkıda yoğun kanama ve aşırı kan kaybı yaşadığını söyledi.

Kan takviyesi yapıldıktan sonra Veysel bebeği ameliyata aldıklarını ifade eden Kamacı, hastanın 1,5 yaşında olduğunu, yaklaşık 1 ay önce kakasında kan görülme şikayetiyle dış merkezde birkaç hastanede götürüldüğünü, tetkik edildiğini ve tam olarak nedeni bulunamadığını kaydetti.

En son kendilerine gelmeden birkaç gün önce yine şiddetli bir alttan kanama ile yine başka bir hastaneye gidildiğini aktaran Kamacı, "Hatta kan değerinde çok ciddi düşme olduğu için yatırılıp kan verilmiş. Ondan sonra tetkikleri planlanırken hastanın genel durumunun bozulması kanamasının çok fazla olması nedeniyle tetkikleri beklerken daha önce bizim ameliyat ettiğimiz hastamızın yakının önerisiyle görüş almak için bize geldiler. Ama biz hastayı muayene ettiğimizde hastamızın karnının kötü olduğu, genel durumunun bozulmaya doğru gittiği ve acil ameliyat olması gerektiğine karar verdik. Yapılan ultrasonlarda tam olarak hastalık belli değildi. Ama biz öncesinde yaptığımız muayene ve tetkiklerle hastamızda meckel divertikülü dediğimiz bir rahatsızlık var onun kanaması olabileceğini ve hatta onun delinmiş olabileceğini düşündük. Acil ameliyata aldık hastayı. Ameliyatta da baktığımızda hastamızda meckel divertikülü olduğu, divertikülün delindiği ve bu nedenle bağırsak içinde ciddi kanama olduğunu gördük. Hastamızda meckel diveritkülü ile göbek arasında omfalomezenterik kanal kisti ve göbek fıtığı da vardı. Delinen meckel divertikülünü çıkartarak hem kaynaklandığı ince bağırsağı diktik hem de kalın bağırsağa da yapışmıştı onu da onardık. İnce bağırsağı da onardık ve hastamızda meckel divertikülünü çıkartarak ameliyatı başarıyla sonlandırdık" dedi.

Çocukların yüzde 2'sinde görülüyor

Kamacı, meckel divertikül hastalığının çocukların yüzde 2'sinde görüldüğünü belirterek, "Meckel divertikülü insanların yaklaşık yüzde 2'sinde görülebilen bir hastalık. Bu hastalık ince bağırsaktan kaynaklanır. Bağırsağın tüm katlarını içerir, dışarıya doğru doğmuş küçük geniş bir et parçacığıdır. Herkeste sıkıntıya neden olmaz. Bazı insanlarda ömür boyu hiçbir probleme yol açmayacağı gibi, bazı insanlarda ise çocuklukta komplikasyona neden olabilir. Bu hastalık, erişkin yaşta da olabilir. Bazen kanamaya neden olur, bazen enfeksiyona sebep olabilir, bazen de bağırsağı tıkayabilir. Bizim hastamızda da hem kanaması hem de delinmesi her iki komplikasyon beraber olmuştu" diye konuştu.

Veysel bebek, 2 saatte 3 ameliyatla sağlığına kavuştu

Ameliyat sürecini anlatan Kamacı, "Hastamızın ameliyatı başarılı geçti. Yaklaşık 2 saat süren bir ameliyatla hem meckel divertikülünü çıkardık hem de ondan kaynaklandığı ince bağırsak kısmını onardık. Kalın bağırsağın duvarına da zarar vermişti onu da onardık. Göbek fıtığı da vardı göbeğin üzerinden yaptığımız kesi ile girdik göbek fıtığını da tedavi etmiş olduk. Ondan sonraki süreçte bağırsağında dikiş olduğu için bebeği hemen besleyemiyoruz. Yaklaşık 4 gün hastamızı beslemeden serumlarla ve antibiyotiklerle iyileşmesini bekledik. Bağırsağın çalışmaya başlamasıyla tamamen beslemeye başladık. Bu şekilde taburculuğunu yapıyoruz hastamızın" ifadelerine yer verdi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

"Bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi, patoloji sonucumuz da çıktı" diye konuşmasına devam eden Kamacı, "Meckel divertikülü aslında ince bağırsaktan kaynaklanan bir lezyon olduğu halde içinde mide veya pankreas besinden kaynaklı hücreler oluyor. Bizim hastamızın da patolojisinde midesinden kaynaklı hücrelerin olduğu, dolayısıyla mide de nasıl asit üretiyorsa buda ince bağırsakta asit üretiyor. Güzel bir ameliyatla biz problemli kısmı çıkardık. Bağırsağını onardık hastamız iyileşti. Bu saatten sonra ona sağlıklı bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun sağlığına kavuşmasına vesile olan Kamacı'ya teşekkür eden anne Serpil Bal, Veysel'e teşhis konuluna kadar bayağı hastane gezdiklerini söyledi.

Bal, şunları kaydetti:

"Bismil'den geliyorum. Bayağı bir hastane, doktor gezdik. Bize Taner hocayı tavsiye ettiler, buraya geldik. Çok şükür Allah'ıma, ilk önce Allah'a sonrada Taner hocaya. Oğlum çok iyi, şu anda ayakta. Ameliyatı başarılı geçti, ben hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bağırsaklarında dolayı 3 ameliyat birden oldu. Ameliyatı çok iyi geçti hocama da teşekkür ediyorum."