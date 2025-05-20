1,5 yaşındaki Metehan öldü ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

1,5 yaşındaki Metehan öldü ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü hayatını kaybetti. Metehan Tütüncü Sivas'ta defnedilirken cenazeye katılanların maske takmaları dikkat çekti. Öte yandan Sivas Valiliği de KKKA hastalığını bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1,5 yaşındaki Metehan öldü ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

CENAZE SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi. Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.

Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

1,5 yaşındaki Metehan öldü ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

VALİLİK UYARDI

Öte yandan Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hayati risk taşıyan KKKA'ya karşı alınacak basit ancak etkili önlemlerle hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasının mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas ve çevre illerde, mevsim ve çevresel faktörlerin etkisiyle dönemsel olarak artış gösteren KKKA vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

1,5 yaşındaki Metehan öldü ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Vatandaşlara KKKA virüsünü bulaştıran kenelere karşı alacakları önlemler hakkında da bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanı gibi riskli bölgelere gidilirken vücudu örten, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, dönüşte vücut, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan keneye kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli, kolonya, sigara gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Keneye maruz kalan vatandaşlarımız en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hayvanların üzerindeki kenelere elle dokunulmamalı, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalıdır. Kene temasının ardından 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler görülürse zaman kaybedilmeden sağlık birimine gidilmelidir."

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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