Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Vali Tekinarslan'ı Ziyaret Etti

Kilis'de bir dizi temaslarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kilis Valisi Tekinarslan, cephede güvenlik görevlilerini yalnız bırakmayan bir sağlık ordusuna sahip oldukları için gururlu olduklarını belirterek, "Sürekli sahada çalışmalarını yerinde ziyaret ederek inceliyorum. Sadece bizim insanımıza değil, tüm insanlığa güzel hizmetler sunuyorlar. Bu milli bir meseledir, herkesin bir tarafından tutması gerekiyor" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'te, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan sağlık çalışanları ve askerlere moral ziyareti kapsamında Kilis'e geldiklerini ifade ederek, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) yaptığı açıklamanın canı pahasına terörle mücadelede yer alan sağlık çalışanlarını ve hekimleri değersizleştirdiğini ifade etti. "Terörle mücadeleye savaş deyip, bunu bir halk sağlığı sorunu gibi gösterip, bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunuyorlar" diyen Memiş, "İsminin başında Türk olan Tabipler Birliği, son açıklamasıyla sabrımızı taşırmıştır. Bu ülkenin vatansever hekimlerini temsil etmeyen, milli bir duruş sahibi hekimlerimizin görüşlerini yansıtmayan bu örgüt terör diliyle konuşarak teröre destek vermektedir" diye konuştu.

Bu milletin topyekun halinde sağlık çalışanlarının, terörle mücadelede yer alan gazilerin ve Mehmetçiğin yanında olduğunu söyleyen Memiş, "Terör örgütleri ve destekçilerine, yok olacaksınız, demek için buraya geldik. Ülkesi ve milleti için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu uğurda gazi olan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyor, minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Bu hayati mücadeleye gözünü kırpmadan katılan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. "Ülke sevgisi, ona hizmetle ölçülür. Ülke için canını vermekten daha büyük sevgi mi olur?" diye soran Memiş, "Can verip, yaşatan bütün güvenlik güçlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Onlar bizim için, ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz için canlarını verdi. Bize düşen ise, şehitlerimizin uğruna can verdikleri ülkemize sahip çıkmaktır, irademize sahip çıkmaktır" şeklinde konuştu. - KİLİS