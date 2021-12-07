Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

KIRŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Kayseri'de, Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Nevşehir'de sendika üyeleri, ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, tüm sağlık çalışanlarının beklentisinin makul ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının bir vücudun organları gibi olduğunu ifade eden Gündüzpolat, hemşirenin doktordan, teknikerin ambulans şoföründen ayrı görülmesinin çalışma ortamını bozabileceğini savundu.

Gündüzpolat, düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini dile getirerek, sendika üyesi sağlık çalışanlarının 9 Aralık Perşembe günü de iş bırakacağını aktardı.

Kırşehir

Kırşehir'de maaş zammı istemiyle bir günlük iş bırakan Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi üyeleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, tüm sağlık çalışanlarını eylemlerine destek vermeye çağırdı.

Yücesan, "Sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir." dedi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de iş bırakan Sağlık-Sen üyeleri de Yüksek İhtisas Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Recep Akdoğan, yaptığı açıklamada, zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Sendika olarak bu vahamete "dur" demek için bugün olduğu gibi perşembe günü de iş bırakacaklarını belirten Akdoğan, "Tüm Türkiye'de şubelerimizle, genel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız." diye konuştu.

Kayseri

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimlik binası önünde bir araya gelen Sağlık-Sen üyeleri adına konuşan Şube Başkanı Hakan Keser de yetkili sendika olarak sağlık çalışanlarına zam yapılmasına asla karşı olmadıklarını, böyle bir şeyin sendikal mücadeleyi inkar anlamına geleceğini, zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşı çıktıklarını söyledi.

Yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşı olduklarını dile getiren Keser, "Kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulama, tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu çalışanlarını kırar. Tersi bir uygulama, sağlık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar." ifadelerini kullandı.