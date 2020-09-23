Sağlık kuruluşları tek yumruk oldu
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Sağlık kuruluşları tek yumruk oldu

23.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:43

Sağlık kuruluşları tek yumruk oldu Sivas'ta çeşitli sağlık kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasında, aksaklıkları ve problemleri çözmek adına güç birliği içinde olacaklarını ifade ettiler Sivas'ta çeşitli sağlık kuruluşlarının temsilcileri bir araya...

Sağlık kuruluşları tek yumruk oldu

Sivas'ta çeşitli sağlık kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasında, aksaklıkları ve problemleri çözmek adına güç birliği içinde olacaklarını ifade ettiler

SİVAS - Sivas'ta çeşitli sağlık kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasında, aksaklıkları ve problemleri çözmek adına güç birliği içinde olacaklarını ifade ettiler.

Sivas'ta çeşitli sağlık çalışanlarının örgütlü temsilcileri Sivas - Erzincan Tabipler Odası'nda bir araya gelerek basın açıklaması geçekleştirdi. Toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Sivas- Erzincan Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özbay, 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, Türk Sağlık Sendikası Sivas Şube Başkanı Dursun Özen ve bazı örgütlenmelerin başkanları katılım gösterdi.

Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Uzm. Dr. Sedat Özbay, "Ülkemizde bir ilk olduğunu düşündüğümüz, isimlerimiz farklı olsa da amacı tek ve bir olan 'Sağlık, sağlığın ve sağlık çalışanlarının hakların korunması' ilkesiyle yerel anlamda birlikte hareket edip, devletimizin yanında bir duruş sergileyerek eksiklikleri, aksaklıkları ve problemleri çözmek adına güç birliği içinde olacağız. Zira içinden geçtiğimiz bugünlerde, insan sağlığının ne kadar önemli ve ihmal edilemez bir gerçek olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Bu konuda sorumluluk alan özeldeki ve kamudaki tüm sağlık çalışanlarının her türlü riskin içinde, gecesini gündüzüne katıp yaptığı çalışmalar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimizin ve milletimizin takdirini kazanmıştır. Covid-19 pandemisi ile sağlıkçılar ve halkımızla birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Salgını henüz atlatmış değiliz, tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız. Sabrımızı dağıtmamalıyız, sevdiklerimiz için kaybettiğimiz canlarımız için tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

Maske takma oranında artış gözlemleniyor

Özbay, bir basın mensubun Sivas'ta ki salgın durumunu son durumunu sormasının üzerine "Açıkçası Sivas'ta 1 Haziran'a kadar vaka sayısı 3'e kadar inmiş durumdaydı. Neredeyse sıfırlamak üzereydik. Fakat sonrasında araya bayramın girmesi, gurbetçilerin gelmesi, mesafe, maske, hijyen konusunun atlanması aldığımız bütün önlemlerin zayıflaması nedeniyle salgın yeniden patlak göstermiş vaziyette. Şu sıralarda yaklaşık 1 haftadır azalışa geçti. Bir hafta öncesine kadar günlük 400 500'ü bulan pozitif vaka sayıları şuanda azalmış durumda. Valiliğimizin de bu konuda çok ciddi yaptırımları ve çok sıkı denetimleri var açıkçası. Önceleri maske takma oranı 40 50'lilerdeyken şu anda yüzde 95 ile yüzde 100 arası maske takma oranına ulaştık. Kişilerde yakınlarını kaybettikçe bu işin ciddiyetine varmaya başladılar. İnşallah can kayıpları ve pozitif vaka sayıları bundan sonra azalacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Sağlık kuruluşları tek yumruk oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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