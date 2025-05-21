SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, yapıldı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, yapıldı mı?
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak işçi alımı kapsamında kura çekimi sürecine dair gelişmeler kamuoyunun gündeminde öne çıktı. Başvuru sürecinin ardından gözler kura takvimine çevrilirken, adaylar süreçle ilgili resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, yapıldı mı? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 3.658 sürekli işçi alımı ile ilgili süreç, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler bu kez kura çekimi tarihine çevrildi. Türkiye genelinde büyük bir başvuru yoğunluğu yaşanan alım süreci, adaylar tarafından titizlikle takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, süreç nasıl işleyecek? İşte, işçi alımına dair kura çekimi sürecine ilişkin merak edilen tüm gelişmeler ve güncel bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3.658 sürekli işçi alımı sürecinde gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Binlerce adayın başvurduğu alım süreciyle ilgili kura çekiminin yapılacağı tarih, bakanlığın resmi kaynakları üzerinden açıklandı. 2025 yılı Sağlık Bakanlığı kura çekimi 27-28 Mayıs 2025 tarihlerinde noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, başvuruların yapıldığı şehirlerin iki gruba ayrılmasıyla iki gün boyunca devam edecek. İlk gün 41 il için, ikinci gün ise kalan 40 il için çekiliş yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, yapıldı mı?SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, kendi şehirlerinin kura günü ve saatini Sağlık Bakanlığı'nın duyurular kısmından öğrenebilecekler. Kura çekimi sonrası belirlenecek asıl ve yedek aday listeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numaraları ile ulaşabilecek.

Kura, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız), elektrikçi ve aşçı gibi farklı kadrolar için yapılacak. Süreç boyunca mülakat uygulanmadan, yalnızca kura yöntemiyle yerleştirme yapılacak.

Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme ve göreve başlama süreciyle ilgili bilgilere de aynı resmi kanallardan ulaşabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇ EKRANI! (LİNK)

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