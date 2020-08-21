Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirilen Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanlığı teşkilat toplantısında konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir...

Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı
21.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:33

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirilen Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanlığı teşkilat toplantısında konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir sivil toplum hareketi olduğu kadar, aynı zamanda mağdurun, mazlumun yanında olan ve dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısında duran bir sendikadır" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı teşkilat toplantısı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Yola çıktığımız noktada erdemli bir duruş vardı. Bugün geldiğimiz noktada erdemli bir yürüyüş var. Bu teşkilat asla bir değişiklik göstermeyecek, medeniyet değerlerine yaslanan, medeniyet değerlerinden beslenen erdemli bir sendikal hareket olarak sınırları aşan bu sendikal yolculuğu dünyanın bütün emek kesimleriyle bir arada dayanışma içerisinde büyütecek. Gösterilen mücadele adil bir dünyanın oluşması için de aynı şekilde devam edecektir. O yüzden bizi diğer sendikalardan ayıran özellik de budur. Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir sivil toplum hareketi olduğu kadar, aynı zamanda mağdurun, mazlumun yanında olan ve dünyanın neresinde olursa olsun zulmün karşısında duran bir sendikadır" diye konuştu.

"Önümüzde eşsiz bir fırsat duruyor"

Covid-19 hastalığından tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ama şükürler olsun bu zorlu savaşın karşısında dimdik duran sağlık ordusunun fedakar neferleri sayesinde bu gün ülkemizde bir başarı hikayesini konuşabiliyoruz. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme geçtiğimiz 25 yılda ülkemize sendikal alanda kazandırdığımız hizmetler sayesinde 253 bin üyemizle, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemize sendikal alanda çağ atlatan Sağlık-Sen, yeni dönemde de lokomotiflik görevini sürdürecektir. Sağlık-Sen'in geçmişin ve bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de sendikası olduğunu göstermek için önümüzde eşsiz bir fırsat duruyor. Bunun için yapmamız gereken tek şey, üyelerimizle ve sağlık çalışanları ile aramızdaki gönül bağını güçlendirmektir."

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Sürekli sahada olduklarına dikkat çeken Özdemir, "Bizler üyelerimizin, sağlık çalışanlarının kapısını sadece yetki dönemlerinde çalanlardan asla olmadık, olmayacağız. Yılın her günü yönetim kurulumuzla, temsilcilerimizle üyelerimizin ve sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bizler için sendikal mücadelenin manası, davamızı yükseltmek ve yüceltmektir, sağlık çalışanlarının gönlünü kazanmaktır, sağlık sistemine ve ülkemize hizmet etmektir. Çünkü bu davanın bir medeniyet, onur ve iman davası olduğunun bilincindeyiz. Yaşatma idealiyle ter döken, sağlık çalışanlarını layıkıyla temsil edebilmek, sarsılmaz bir inanç ve kararlılık gerektirir. Allah'a hamdolsun, yöneticisinden, temsilcisine, Sağlık-Sen'in inanmış kadroları gece gündüz demeden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğine, emanetine sahip çıkma noktasında yeni bir tarih yazdı. 4 yıl önce 3216 üye ile devraldığımız İzmir 2 No'lu şubemiz bugün 15 Temmuz mutabakatlarına göre 5404 sayı ile tüm kurumlarda yetkili sendika oldu. 4 yıl içerisinde tam 2188 üye artışı sağlayan bu büyük teşkilatımızın tüm mensuplarına yürekten tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik taleplerimizde kendi sorunumuymuş gibi ilgilenen makul taleplerimizde çözüm için elinden geleni yapan başta il sağlık müdürümüz ve aile sosyal hizmetler il müdürümüz başta olmak üzere tüm yöneticilerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalıcı çözümler hayata geçirilmeli"

Sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerine yetkililerin duyarsız kalmaması gerektiğini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise, sağlık çalışanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda teşkilat mensuplarına hitap eden Durmuş, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele sarf ettiğini belirterek, "Şüphesiz bu sürecin kahramanları sağlık çalışanları. Herkes tarafından alkışlandılar, takdir edildiler ama sorunlara yönelik adımlar kalıcı çözümlerle hayata geçirilmeli" ifadelerini kullandı. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Kaya, Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, Aydın Şube Başkanı Abdülbaki Karaer ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Güncel
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu Dünya
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile anlaştı
Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile anlaştı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi
Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Yeşim Salkım Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Süleyman Seba Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Sağlı-Sen 2 Nolu Şube'den teşkilat toplantısı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 14:48:16. #1.14#
title