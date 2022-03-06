Sağ kolu Alpay Kazan'ı kaybeden Acun Ilıcalı'dan yürekleri parçalayan paylaşım
Haberler.com, Servet Uzun - Magazin
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından Acun Ilıcalı, yürek parçalayan bir paylaşım yaparak, "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan." dedi.
Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Kazan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu paylaşımında, cenazenin 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Şakirin Camii'den kalkacağını belirtti.
"KALBİMDEN BİR PARÇA KOPTU"
Vefatın ardından Acun Ilıcalı Instagram'dan yaptığı paylaşımda yürekleri parçaladı. Acun Ilıcalı, 4 fotoğraf paylaşarak, "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan." ifadelerini kullandı.
İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı kareler;