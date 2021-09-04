Safranbolu'da kadınların el emeği ürünleri pazarda alıcıyla buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safranbolu'da kadınların el emeği ürünleri pazarda alıcıyla buluşuyor

Safranbolu'da kadınların el emeği ürünleri pazarda alıcıyla buluşuyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde el emeği ürünlerin satışa sunulduğu "Kadın Üretici Pazarı" açıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde el emeği ürünlerin satışa sunulduğu "Kadın Üretici Pazarı" açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde kurulan pazardaki tezgahlarda ürünlerini satan kadınlar, aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kaymakam Mehmet Türköz, açılışta, pazarda kadınların el emeği ürünlerinin alıcıyla buluştuğunu söyledi.

Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin kadınlara yönelik projeler geliştirdiğini belirten Türköz, "Kadınlarımız evden çıksın, toplumsallaşsın, iletişime geçsin, meslek edinsin ve gelir elde etsin istiyoruz. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Üretkenliğin temelinde kadınlarımız var. Kadim medeniyetimizin en önemli yapı taşı kadınlarımız, bu üretimsel faaliyetlerini daha da artırarak devam ettirecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Elif Köse de hayatın her alanında var olması gereken kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getirdi.

"El işi yapmayı çok seviyorum"

Hazırladığı ürünleri pazarda satan Fatma Karadeniz (54) ise el işi yapmayı çok sevdiğini anlattı.

Çeşitli kurslara katıldığını belirten Karadeniz, "Pazarda tezgah açtım. Mutluyum. Takılar ve el işleri yapıyorum. Bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi çok seviyorum. Bizlere bu imkan tanındığı için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şerife Sağdıç da satışı kolay olduğu için çanta yaptığını, bu yolla hem kendini geliştirdiğini hem de elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Pazarda Maraş işi iğne oyası satan Emine Es ise aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki Derya Şensoy
Spor Muslera Ali Öztürk Umut Meraş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Safranbolu'da kadınların el emeği ürünleri pazarda alıcıyla buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 15:37:33. #1.15#

title