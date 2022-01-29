ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME! ECE ERKEN'DEN AÇIKLAMA

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Beşiktaş'ın eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nunöldürülmesinin yankıları sürüyor.

8 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Oda Tv'nin son dakika haberine göre; Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 8 şüpheli daha yakalandı. Yakalananlar arasında İki gündür her yerde aranan Kadir Y., ağabeyi Ali Y., Seccad Y. ve Serkan D.'nin de olduğu öğrenildi.

İki şüpheli Uğur Can B. ve Gökhan K. olay günü yakalanmıştı. Saldırıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren kişinin Kadir Y., şoförünü yaralayan kişinin ise Ali Y. olduğu öne sürülmüştü.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 8 şüphelinin yakalanması sonrası Ece Erken'den açıklama geldi. Erken, "İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Bunlar yakalanana kadar nefes alamadık biz! Canımız gitti! Bunların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bizi yaşarken öldürdüler. Rabbim bunlara hem bu dünyada hem de ahirette gün yüzü göstermesin inşallah" diyerek isyan etti.

CİNAYET NEDEN VE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

T24'ün emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Mahmutyazıcıoğlu, iki grup arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla sık sık gittiği Yeşilköy'deki balık lokantasında buluşma ayarladı.

Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun arabuluculuğunda bir araya gelen iki taraf arasında bir dosya üzerindeki anlaşmazlık önce çözüme kavuşturuldu. Olayın yaşandığı saatlerde yemeğin bitimine doğru taraflardan birisi anlaşmayı bozduğunu belirten sert üsluplu çıkış yapınca masada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, masada silahlar konuşmaya başladı. Bu arada Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün yeğeni de taraflardan birisinin kullandığı silahla bacağında yaralanınca Mahmutyazıcıoğlu bir kez daha devreye girdi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ ARAŞTIRACAK

Mahmutyazıcıoğlu, bacağından vurulan yaralıyı kurtarmak isterken bu kez kendisi ateş altında kaldı. Avukat Mahmutyazıcıoğlu'na dört kurşun isabet etti. Kurşunlardan üçü bacağına isabet ederken, birisi ise kasıktan geçen aort damarını parçaladı.

Damarın parçalanması sebebiyle aşırı kan kaybeden Mahmutoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mahmutoğlu, kan kaybından yaşamını yitirmiş olarak hastaneye ulaştırıldı. Çatışmanın ardından olay yerini terk eden silahlı grubu yakalama çalışmaları devam ederken, soruşturma, Asayiş Şubesi'nden alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne devredildi.

"AĞABEYLERİMİ GÖNDERİRİM"

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı ayrıntıları da ortaya çıktı.

Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

"YAZILI BELGE OLMADAN İMZALAMA"

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti.

YEŞİL İLE MAHMUTYAZICIOĞLU TARTIŞTI

Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

RİZE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'de toprağa verildi. Cenaze törenine, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'ninde katılması dikkat çekti. Kocadereli ve Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesini teselli etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Dün akşam Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ece Erken kimdir?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı. allowfullscreen="true" allowtransparency="true" data-google-container-id="a!4" data-google-query-id="CP2egrfH1vUCFVQUewodBd8GVw" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_3" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_3" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="https://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="601">

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nın eski eşi Benan Kocadereli, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "İhanete kadar çok mutlu bir yuvamız vardı" demişti.

Benan Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.