Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık nereli, neden öldü?
Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık kimdir, hayatı merak ediliyor. Sadri Alışık'ın Kerem Alışık adında bir oğlu bulunuyor. İlkokul yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilendi ve 200'den fazla filmde yer aldı. Sadri Alışık nereli? Sadri Alışık neden öldü?
Sadri Alışık filmleri neler? 1925 yılında İstanbul'da doğdu, eğitimini de istanbul'da tamamladı. Altın Portakal Film Festivalinde üst üste En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı. Ölümünün ardından eşi Çolpan İlhan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni kurdu. Sadri Alışık biyografisi haberimizde.
SADRİ ALIŞIK KİMDİR?
Oyuncu, 5 Nisan 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya ilgisi ilkokul yıllarında başladı ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.
GÜNAHSIZLAR İLE SİNEMAYA ADIM ATTI
Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne gitti. 1939'da sahneye Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel olarak bulundu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.
1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım attı. Sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'ın yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk'un yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten itibaren canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı.
EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ
Sadri Alışık, Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almaya hak kazandı.
Sadri Alışık, sinemanın yanı sıra bir dönem 45'lik plaklar doldurdu ve gazinolarda boy gösterdi. Genellikle İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ile kara kalem tablo çalışmaları da yapmıştır.
Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında yer alıyor. Eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi tarfından da her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri veriliyor.
SADRİ ALIŞIK FİLMLERİ
Günahsızlar (1944)
Fato/ Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)
İstanbul Geceleri (1950) - Kemal
Çakırcalı Mehmet Efe (1950)
İstanbul Çiçekleri (1951)
Hürriyet Şarkısı (1951)
Allaha Ismarladık (1951)
Kendini Kurtaran Şehir/ Şanlı Maraş (1951)
Tanrı Şahidimdir (1951)
Vatan ve Namık Kemal (1951)
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)
İki Süngü Arasında (1952)
Suçlu Benim (1953)
Soygun (1953)
Halıcı Kız (1953)
Beyaz Şehir (1955)
Battal Gazi Geliyor (1955) - Eflahun
Sevdiğim Sendin (1955)
Izdırap Şarkısı (1955)
Beş Hasta Var (1956) - Nusret
Kahpenin Aşkı (1957)
İftira (1958)
İstanbul Macerası (1958)
Duvaklı Göl (1958)
Altın Kafes (1958) - Eroinman Recep
Ben Kahbe Değilim (1959) - Ahmet
Yalnızlar Rıhtımı (1959) - Rıdvan Kaptan
Şeytan Mayası (1959)
Zümrüt (1959) - Fuat
Kalpaklılar (1959)
Hicran Yarası (1959)
Vatan Uğruna/ Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka (1959)
Düşman Yolları Kesti (1959) - İdris Bey
Utanmaz Adam (1961) - Cengiz Han
Küçük Hanımefendi (1961) - Bülent
Aşkın Saati Gelince (1961) - Nuri
Külkedisi (1961)
Silahlar Konuşuyor (1961)
Seni Benden Alamazlar (1961)
Şahane Kadın (1961)
Seviştiğimiz Günler (1961) - Bülent
Daima Kalbimdesin (1962) - Tarık
Küçük Hanımın Şoförü (1962) - Bülent
Ayşecik Yavru Melek (1962) - Kenan
Küçük Hanım Avrupa'da (1962) - Bülent Soysal
Hayat Bazen Tatlıdır (1962) - Semih
Fatoş'un Bebekleri (1962) - Suat
Küçük Hanımın Kısmeti (1962)
Acı Aşk (1963)
Maceralar Kralı (1963) - İsmet
Çalınan Aşk (1963) - Necmi
Korkusuz Kabadayı (1963)
İlk Göz Ağrısı (1963) - Adem
Arka Sokaklar (1963) - Nejat Bey
Dişi Kurt (1963) - Kudret Reis
Geçim Dünyası (1963)
Bize de mi Numara (1963)
Üç Öfkeli Genç (1963)
Helal Olsun Ali Abi (1963) - Turist Ömer
Aman Kimse Duymasın (1963)
Kendini Arayan Adam (1963) - Necdet
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)
Hızır Dede (1964) - Samim
Anadolu Çocuğu (1964) - Kasımpaşalı Kara Ali
Ayşecik Cimcime Hanım (1964) - Turist Ömer
Afilli Delikanlılar (1964) - Salih
Taşralı Kız (1964) - Sami
Avare (1964) - Sedat
Sıkı Dur Geliyorum (1964)
Turist Ömer (1964) - Turist Ömer
Uçurumdaki Kadın (1964)
Erkek Sözü (1964)
Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul
Beş Şeker Kız (1964)
Köye Giden Gelin (1964)
Ahtapotun Kolları (1964)
Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan
Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye
Kelebekler Çift Uçar (1964)
Hırsız (1965) - Osman
Soytarı (1965) - Ethem
Sana Lâyık Değilim (1965) - Osman
Pantolon Bankası (1965)
Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman
Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer
Şaka ile Karışık (1965) - Ofsayt Osman
Kocamın Nişanlısı (1965)
Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)
Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük
Seveceksen Yiğit Sev (1965)
Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri
Serseri Aşık (1965) - Doktor
Berduş Milyoner (1965)
Nazar Değmez İnşallah (1965)
Ava Giden Avlanır (1965)
Boyacı (1966) - Dalgacı Mahmut
Karakolda Ayna Var (1966) - Taş Kasaplı Necati
Sokak Kızı (film, 1966) (1966) - Murat Giray
Efkârlıyım Abiler (1966) - Gönlübol Arif
Kaderin Cilvesi (1966) - Ahmet
Ah Güzel İstanbul (1966) - Haşmet İbriktaroğlu
Milyonerin Kızı/ İntikam Hırsı (1966)
Seni Bekleyeceğim (1966)
Turist Ömer Almanya'da (1966) - Turist Ömer
Şoför Deyip Geçmeyin (1966)
Sevgilim Bir Artistti (1966)
Gariban (1966) - Gariban Ali
Günahkar Kadın (1966) - Osman
Akşamcı (1967) - Osman
Bitirimsin Abi (1967) - Kazım
Hindistan Cevizi (1967) - Osman
Serseri (1967) - Kazım
Ringo Kazım (1967) - Ringo Kazım
Ağır Suç (1967) - Şevket
Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (1967) - Şaşkın Hafiye
Marko Paşa (1967) - Marko Paşa
Serseriler Kralı (1967)
Bekâr Odası (1967) - Kazım
Gecekondu Peşinde (1967)
Kız Kolunda Damga Var (1967)
Paydos (film, 1968) (1968) - Öğretmen Murtaza
Efkarlı Sosyetede (1968) - Efkarlı Arif
Benimle Evlenir Misin (1968) - Cafer
Yara (1968)
Agora Meyhanesi (1968)
Dertli Gönlüm (1968)
Kırmızı Fener Sokağı (1968)
Menekşe Gözler (1969)
Muhabbet Kuşu (1969) - İbrahim
Acı İle Karışık (1969) - Osman
Ağlama Değmez Hayat (1969) - Osman
Turist Ömer Arabistan'da (1969) - Turist Ömer
Kaldırım Çiçeği (1969)
Hancı (1969) - Turhan
Damga (1969)
Altın Kalpler (1969)
Zalim (film, 1970) (1970)
Tatlı Hayal (1970)
Fatoş Talihsiz Yavru (1970) - Gariban
İşler Karışık (1970) - Hüsnü/Orhan
Ah Müjgan Ah (1970) - Hüsnü
Darıldın mı Cicim Bana (1970) - Osman
İç Güveysi (1970)
Arkadaşlık Öldü mü? (1970) - Osman
Talihsiz Baba (1970)
Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)
Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) - Turist Ömer
Fıstık Gibi (1970) - Fikri/Fikriye
Afacan (1970) - Osman
Tamam Mı Canım (1971) - Ali
Cımbız Ali/ Yırtık Niyazi (1971)
Kavanoz Dipli Dünya (1971)
Sevdiğim Uşak (1971)
Çılgın Yenge (1971)
Ali Baba Kırk Haramiler (1971) - Ali Baba
Ayıpettin Şemsettin (1971)
Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) - Turist Ömer
Üvey Ana (1971) - Emin
Afacan Küçük Serseri (1971) - Hüsnü
Toto Kralı (1971)
Ay Aman Of (1972)
Kırk Yalan Memiş (1972) - Memiş
Aynı Yolun Yolcusu (1972)
Gelinlik Kızlar (1972) - Sadi
Afacan Harika Çocuk (1972) - Kazım
Sevgili Hocam (1972)
Tatlım (1973) - Ferit
Balıkçı Osman (1973) - Osman
Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) - Turist Ömer
Dikiz Aynası (1973)
Dertli (1973) - Haşmet
Atını Seven Kovboy (1974) - Red Kit
Ayyaş (1974)
Ne Hakem (1974)
Haşhaş (1975) - Recep
Deli Deli Tepeli (1975) - Konuk Sanatçı
Baş Belası (1976) - Baba
Ben Sana Mecburum (1976) - Hasan
Saffet Beni Affet (1976) - Saffet
Hamza Dalar Osman Çalar (1976) - Osman
Seyahatname (1977)
Acı Hatıralar (1977) - Osman
Kartallar Yüksek Uçar (1983-1985) - Banazlı İsmail
Babamın Namusu (1986)
Eşşek Oğlum ve Ben (1986)
Çalıkuşu (1986-1988) - Miralay Hayrullah Bey
Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa
Kız Babası (1986) - Vedat
Babasının Oğlu (1986) – Kendisi (Konuk Oyuncu)
Bebek Davası (film) (1986) - Mahir
Şalvar Bank (1986) - Reşit
Saat Sabahın Dokuzu (1987-1989)
Yengeç Sepeti (1994)