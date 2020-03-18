Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık nereli, neden öldü? Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık kimdir, hayatı merak ediliyor. Sadri Alışık'ın Kerem Alışık adında bir oğlu bulunuyor. İlkokul yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilendi ve 200'den fazla filmde yer aldı. Sadri Alışık nereli? Sadri Alışık neden öldü?

Sadri Alışık filmleri neler? 1925 yılında İstanbul'da doğdu, eğitimini de istanbul'da tamamladı. Altın Portakal Film Festivalinde üst üste En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı. Ölümünün ardından eşi Çolpan İlhan, Sadri Alışık Kültür Merkezi'ni kurdu. Sadri Alışık biyografisi haberimizde.

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Oyuncu, 5 Nisan 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya ilgisi ilkokul yıllarında başladı ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

GÜNAHSIZLAR İLE SİNEMAYA ADIM ATTI

Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne gitti. 1939'da sahneye Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel olarak bulundu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım attı. Sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'ın yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk'un yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten itibaren canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

Sadri Alışık, Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Sadri Alışık, sinemanın yanı sıra bir dönem 45'lik plaklar doldurdu ve gazinolarda boy gösterdi. Genellikle İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ile kara kalem tablo çalışmaları da yapmıştır.

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da yaşamını yitirdi. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında yer alıyor. Eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi tarfından da her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri veriliyor.

SADRİ ALIŞIK FİLMLERİ

Günahsızlar (1944)

Fato/ Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)

İstanbul Geceleri (1950) - Kemal

Çakırcalı Mehmet Efe (1950)

İstanbul Çiçekleri (1951)

Hürriyet Şarkısı (1951)

Allaha Ismarladık (1951)

Kendini Kurtaran Şehir/ Şanlı Maraş (1951)

Tanrı Şahidimdir (1951)

Vatan ve Namık Kemal (1951)

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)

İki Süngü Arasında (1952)

Suçlu Benim (1953)

Soygun (1953)

Halıcı Kız (1953)

Beyaz Şehir (1955)

Battal Gazi Geliyor (1955) - Eflahun

Sevdiğim Sendin (1955)

Izdırap Şarkısı (1955)

Beş Hasta Var (1956) - Nusret

Kahpenin Aşkı (1957)

İftira (1958)

İstanbul Macerası (1958)

Duvaklı Göl (1958)

Altın Kafes (1958) - Eroinman Recep

Ben Kahbe Değilim (1959) - Ahmet

Yalnızlar Rıhtımı (1959) - Rıdvan Kaptan

Şeytan Mayası (1959)

Zümrüt (1959) - Fuat

Kalpaklılar (1959)

Hicran Yarası (1959)

Vatan Uğruna/ Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka (1959)

Düşman Yolları Kesti (1959) - İdris Bey

Utanmaz Adam (1961) - Cengiz Han

Küçük Hanımefendi (1961) - Bülent

Aşkın Saati Gelince (1961) - Nuri

Külkedisi (1961)

Silahlar Konuşuyor (1961)

Seni Benden Alamazlar (1961)

Şahane Kadın (1961)

Seviştiğimiz Günler (1961) - Bülent

Daima Kalbimdesin (1962) - Tarık

Küçük Hanımın Şoförü (1962) - Bülent

Ayşecik Yavru Melek (1962) - Kenan

Küçük Hanım Avrupa'da (1962) - Bülent Soysal

Hayat Bazen Tatlıdır (1962) - Semih

Fatoş'un Bebekleri (1962) - Suat

Küçük Hanımın Kısmeti (1962)

Acı Aşk (1963)

Maceralar Kralı (1963) - İsmet

Çalınan Aşk (1963) - Necmi

Korkusuz Kabadayı (1963)

İlk Göz Ağrısı (1963) - Adem

Arka Sokaklar (1963) - Nejat Bey

Dişi Kurt (1963) - Kudret Reis

Geçim Dünyası (1963)

Bize de mi Numara (1963)

Üç Öfkeli Genç (1963)

Helal Olsun Ali Abi (1963) - Turist Ömer

Aman Kimse Duymasın (1963)

Kendini Arayan Adam (1963) - Necdet

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)

Hızır Dede (1964) - Samim

Anadolu Çocuğu (1964) - Kasımpaşalı Kara Ali

Ayşecik Cimcime Hanım (1964) - Turist Ömer

Afilli Delikanlılar (1964) - Salih

Taşralı Kız (1964) - Sami

Avare (1964) - Sedat

Sıkı Dur Geliyorum (1964)

Turist Ömer (1964) - Turist Ömer

Uçurumdaki Kadın (1964)

Erkek Sözü (1964)

Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul

Beş Şeker Kız (1964)

Köye Giden Gelin (1964)

Ahtapotun Kolları (1964)

Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan

Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye

Kelebekler Çift Uçar (1964)

Hırsız (1965) - Osman

Soytarı (1965) - Ethem

Sana Lâyık Değilim (1965) - Osman

Pantolon Bankası (1965)

Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman

Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer

Şaka ile Karışık (1965) - Ofsayt Osman

Kocamın Nişanlısı (1965)

Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)

Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük

Seveceksen Yiğit Sev (1965)

Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri

Serseri Aşık (1965) - Doktor

Berduş Milyoner (1965)

Nazar Değmez İnşallah (1965)

Ava Giden Avlanır (1965)

Boyacı (1966) - Dalgacı Mahmut

Karakolda Ayna Var (1966) - Taş Kasaplı Necati

Sokak Kızı (film, 1966) (1966) - Murat Giray

Efkârlıyım Abiler (1966) - Gönlübol Arif

Kaderin Cilvesi (1966) - Ahmet

Ah Güzel İstanbul (1966) - Haşmet İbriktaroğlu

Milyonerin Kızı/ İntikam Hırsı (1966)

Seni Bekleyeceğim (1966)

Turist Ömer Almanya'da (1966) - Turist Ömer

Şoför Deyip Geçmeyin (1966)

Sevgilim Bir Artistti (1966)

Gariban (1966) - Gariban Ali

Günahkar Kadın (1966) - Osman

Akşamcı (1967) - Osman

Bitirimsin Abi (1967) - Kazım

Hindistan Cevizi (1967) - Osman

Serseri (1967) - Kazım

Ringo Kazım (1967) - Ringo Kazım

Ağır Suç (1967) - Şevket

Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (1967) - Şaşkın Hafiye

Marko Paşa (1967) - Marko Paşa

Serseriler Kralı (1967)

Bekâr Odası (1967) - Kazım

Gecekondu Peşinde (1967)

Kız Kolunda Damga Var (1967)

Paydos (film, 1968) (1968) - Öğretmen Murtaza

Efkarlı Sosyetede (1968) - Efkarlı Arif

Benimle Evlenir Misin (1968) - Cafer

Yara (1968)

Agora Meyhanesi (1968)

Dertli Gönlüm (1968)

Kırmızı Fener Sokağı (1968)

Menekşe Gözler (1969)

Muhabbet Kuşu (1969) - İbrahim

Acı İle Karışık (1969) - Osman

Ağlama Değmez Hayat (1969) - Osman

Turist Ömer Arabistan'da (1969) - Turist Ömer

Kaldırım Çiçeği (1969)

Hancı (1969) - Turhan

Damga (1969)

Altın Kalpler (1969)

Zalim (film, 1970) (1970)

Tatlı Hayal (1970)

Fatoş Talihsiz Yavru (1970) - Gariban

İşler Karışık (1970) - Hüsnü/Orhan

Ah Müjgan Ah (1970) - Hüsnü

Darıldın mı Cicim Bana (1970) - Osman

İç Güveysi (1970)

Arkadaşlık Öldü mü? (1970) - Osman

Talihsiz Baba (1970)

Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)

Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) - Turist Ömer

Fıstık Gibi (1970) - Fikri/Fikriye

Afacan (1970) - Osman

Tamam Mı Canım (1971) - Ali

Cımbız Ali/ Yırtık Niyazi (1971)

Kavanoz Dipli Dünya (1971)

Sevdiğim Uşak (1971)

Çılgın Yenge (1971)

Ali Baba Kırk Haramiler (1971) - Ali Baba

Ayıpettin Şemsettin (1971)

Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) - Turist Ömer

Üvey Ana (1971) - Emin

Afacan Küçük Serseri (1971) - Hüsnü

Toto Kralı (1971)

Ay Aman Of (1972)

Kırk Yalan Memiş (1972) - Memiş

Aynı Yolun Yolcusu (1972)

Gelinlik Kızlar (1972) - Sadi

Afacan Harika Çocuk (1972) - Kazım

Sevgili Hocam (1972)

Tatlım (1973) - Ferit

Balıkçı Osman (1973) - Osman

Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) - Turist Ömer

Dikiz Aynası (1973)

Dertli (1973) - Haşmet

Atını Seven Kovboy (1974) - Red Kit

Ayyaş (1974)

Ne Hakem (1974)

Haşhaş (1975) - Recep

Deli Deli Tepeli (1975) - Konuk Sanatçı

Baş Belası (1976) - Baba

Ben Sana Mecburum (1976) - Hasan

Saffet Beni Affet (1976) - Saffet

Hamza Dalar Osman Çalar (1976) - Osman

Seyahatname (1977)

Acı Hatıralar (1977) - Osman

Kartallar Yüksek Uçar (1983-1985) - Banazlı İsmail

Babamın Namusu (1986)

Eşşek Oğlum ve Ben (1986)

Çalıkuşu (1986-1988) - Miralay Hayrullah Bey

Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa

Kız Babası (1986) - Vedat

Babasının Oğlu (1986) – Kendisi (Konuk Oyuncu)

Bebek Davası (film) (1986) - Mahir

Şalvar Bank (1986) - Reşit

Saat Sabahın Dokuzu (1987-1989)

Yengeç Sepeti (1994)