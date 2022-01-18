Sadıkoğlu, basın mensupları bir araya geldi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'mız için belirtilen marka şehir ifadesinin içerisini doldurmadığımız sürece marka olma şansımızı oluşturmuş olmayız. Bir marka şehir olabilmek için ekonomisi güçlü, birliktelik kültürünün oluşması lazım" dedi.

MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, " Malatya'mız için belirtilen marka şehir ifadesinin içerisini doldurmadığımız sürece marka olma şansımızı oluşturmuş olmayız. Bir marka şehir olabilmek için ekonomisi güçlü, birliktelik kültürünün oluşması lazım" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve yönetim kurulu üyeleri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler' günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programında konuşan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin siyasetten, sivil toplum kuruluşa kadar her birimin birlikte hareket ettiği takdirde gelişeceğini vurgulayarak, "Ekonomisi iyi olan ve sosyal dinamiği oturan, siyasetin barışık olduğu bir il şehrin içerisinde birlikte istişare edebilmek kültürünü oluşturulduğu projeler hazırlanırken birbirine danışılan bir ortamda şehrin gelişimi hepimize katkı sağlayacaktır" dedi.

" Bilgi akışını sağlamak adına mücadele ediyorsunuz"

Sadıkoğlu, gazetecilerin sadece 10 Ocak'ta değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade ederek, " 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle basınla buluşma programı yapmayı Ticaret ve Sanayi Odası olarak uygun gördük. Bugün Malatya'mızın dışa açılan yüzü olabilme adına, bazı şeylerin doğru yapılabilmesi adına sizlerin vermiş olduğu gayretler önemli. Gece gündüz demeden yeri geldiği zaman ailemizi ihmal etmek suretiyle, yeri geldiği zaman özel hayatınızı hiçe saymak suretiyle Malatya'nın bilgi akışını sağlamak adına mücadele ediyorsunuz. Gazeteciler sadece 10 Ocak da değil her zaman hatırlanması gerekir" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin şehrin gelişmesinde önemli etken olduğunu altını çizen Sadıkoğlu, "Gazetecilerin yaptığı iş bir şehirden önem arz etmek suretiyle şehrin gelişimini ya da geri gitmesini bariz bir şekilde etkilemekte. Çünkü bir şehirde ciddi işler gerçekleşiyorsa bunu onore edilmesi lazım. Bu ciddi işleri gerçekleştiren bürokrat, dairedeki çalışan personeller, kurum amirleri, siyasetçi, sivil toplum örgütündeki insanlar sizin söylemlerinizle onore edilmeli, desteklenmeli, örnek gösterilmeli. Bir ilin dinanizmine iş yapmamak suretiyle o ilin geliştirmemek, katkı sağlamamak suretiyle sadece kurumları işgal etmek, sivil toplum örgütünde, bürokraside, siyaset de şehrin sadece rutin şekilde gitmesini sağlamak, ileri bir şekilde gitmesi için çaba göstermemek o şehre en büyük ihanettir. Onu da sizlerin ifşa etmesi lazım ve sizlerin bu noktada çalışmayanların da iş yapmaya sevk etmeniz lazım ve bunu da yapıyorsunuz. Bu anlamda da şehrin gelişmesinde önemli etken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iyi şeyler yapıldığında takdir edilmesinden motive olduklarını ve eksiklikleri olduğu takdirde basın tarafından uyarıldığı zaman doğru işler yapılabildiğini vurgulayan Sadıkoğlu, " Bizler bu şehrin çocuklarıyız. Bu şehir bizler için önemli. Bu anlamda dik durmaya gayret gösteriyorsunuz. Duruşunuzu bozmadan yapmış olduğunuz çabalar bu ilin gelişmesinde önemli etkendir. Ticaret Sanayi Odası başında yönetim kurulu temsilen yönetim kurulu ile yapmış olduğumuz çalışmalarda bunu görüyoruz. Geldiğimiz günden beri maaş almıyoruz. Harcırah almıyoruz tümünü kaldırdık. Bizim burada yaptığımız iyi şeylerde takdir edilmek bizi motive ediyor. Ama yaptığımız eksiklikler de sizler tarafından uyarıldığında daha doğru işler yapabilme gayreti içerisine girmeye çalışan bir Ticaret Sanayi Odası ilin ekonomisini ciddi bir boyutta değiştirebileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Şehrin kalkınması için sivil toplum örgütleriyle, bürokratlarla hep birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek " İstiyoruz ki sivil toplum örgütleriyle, siyasetçisiyle buradaki bürokratlarla kısır çekişmeden uzak ilimizin ön plana çıkması birlikte hareket etme, haksızlık yapmama, bürokrasi ve sivil toplum örgütlerinde yalan söylememe kültürü oluşsun. İlin gelişimi için gayret gösteren insanlar, sizler tarafından bu noktada doğru yapıyorsa takdir edilsin. Eksik ya da abartı, şov yapıyorsa da bu noktada ifşa edilip şehrin geri gittiğini bu şekilde insanlara duyurmanız kutsal ve önemli. Mücadele edip bir şeyler yapılıyorsa takdir edilmeyi görmek ve bunun yanında çalışmayı sürdürüp işi geliştirmeyi gayret göstermesi gerekir" dedi.

" Marka bir şehir olabilmek için güçlü ekonomi ve birliktelik kültürünün oluşması lazım"

Sadıkoğlu, Malatya'nın marka şehir olması gerektiğini bunun içinde siyasetçilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çaba göstermesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, "Ekonomisi iyi olan ve sosyal dinamiği oturan bir il, siyasetin barışık olduğu bir il şehrin içerisinde birlikte istişare edebilmek kültürünü oluşturulduğu projeler hazırlanırken birbirine danışılan bir ortamda şehrin gelişimi hepimize katkı sağlayacaktır. Marka şehir Malatya bunu içerisini doldurmadığımız sürece marka olma şansımızı oluşturmuş olmayız. Bir marka şehir olabilmek için ekonomisi güçlü, birliktelik kültürünün oluşması lazım. Şehirdeki bazı şeylerin burada olup başka şehirde olmaması lazım. Çaba gösteren siyasetçi, sivil toplum örgütünün samimi olması lazım. Şehri geliştirerek var olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, gazetecilik mesleğinin zor bir meslek olduğuna değinerek, " Gazetecilerin sorunu çok saymakla bitmez. Ama benim temennim 2022 yılı gazetecilerin sorunlarını çözüldüğü, özgürce haber yapabildikleri bir yıl olur. Hatırlanmak güzel bir şey. Gazetecilik çok zor bir meslek. Emek isteyen maddi karşılığı fazla olmayan bir meslek" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen kahvaltıya, TSO başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, TSO Yönetim kurulu üyeleri, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, Anadolu Basın Birliği Başkanı Zeki Dağ, Anadolu Basın Yayın Birliği Başkanı Filiz Yavuzkurt, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü İbrahim Yalınbaş, Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TEVSEN) Başkan Yardımcısı Mustafa Eren ve basın çalışanları katıldı. - MALATYA