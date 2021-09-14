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SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

UZUN yıllar Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 12 gündür haber alınamıyor.

UZUN yıllar Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 12 gündür haber alınamıyor. Ailesi, 20 yaşındaki Sally'nin kaçırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Kızının can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Anne Leyla Naim Al-Abbood, "Şüphelendiğimiz bir kişi var. Muhammed adlı bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip evlenmek için kızımızı istedi ancak kızımız onu istemedi. Kızımı öldürmüş olabilir" dedi.

2013 yılına kadar Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla gazi olduktan sonra emekli oldu. 2017'de, 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood'u(58) ile Eskişehir'e yerleşti. 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood Anadolu Üniversitesi'ni kazandı. Ailenin iddiasına göre Irak veya Suriye uyruklu Muhammed M. isimli bir kişi Sally Ali Challab Al-Abbood'a bir süredir platonik olarak ilgi duyuyordu. 2 Eylül sabahı aile Sally Ali Challab Al-Abbood'u, Muhammed M.'nin aradığını dile getirdi. Sally arkadaşlarıyla dışarıda kahve içeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Aile, 2 Eylül'den itibaren kızlarından haber alamadı. Anne Leyla Naim Al-Abbood, kızlarının Muhammed adlı kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ailenin şikayeti üzerine Muhammed M.'yi 2 kez ifade vermek üzere karakola çağırdı. İfadelerinin ardından Muhammed M. serbest bırakıldı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

"KENDİ KAÇMIŞ OLSA, KİMLİĞİNİ VE PASAPORTUNU YANINA ALIRDI"

Anne Leyla Naim Al-Abbood, "Sally ailemizden kaçmış olamaz. Biz, hiçbir zaman kızımızı kısıtlamadık. Sally kendi kaçmış olsa pasaportunu, kimliğini, parasını ve değerli takıları vardı onları da yanına alırdı. Muhammed isminde bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip kızımızı istedi, kızımız istemedi. 2 Eylül'de sabah saatlerinde bu Muhammed denen kişi aradı 'Sally, çok önemli bir işim var yanıma gelip yardımcı olur musun?' dedi. Son görüldüğü yerle Muhammed'in evinin arasında 43 metre mesafe varmış. İki kere polis merkezine ifade verdi Muhammed, ikisinde de farklı şeyler konuşmuş. İfadesinde önce 'Yanıma gelmedi' demiş diğer ifadesinde 'Geldi ama hemen yanımdan ayrıldı' demiş. Kızımı öldürmüş olabilir Allah bilir. Bir an önce kızım öldü mü, kaçırıldı mı, yaşıyor mu? Bunları öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

Sally'nin kuzeni Almutasembellah Ayad Hameed Al-Sadah da, "Kız kaçacak olsa yanına kimlik belgesi alır, parasını alır, kimliğini alır. Ama Sally hiçbir şey almamış, cebinde 50 lira ile dışarı çıkmış. Sally'nin babası Saddam'ın ordusunda rütbeli asker. Kızlar Türkiye'de okumak isteyince Türkiye'ye geldiler. Daha önce evden kaçmadı, bu kadar uzun süre dışarıda kalmadı. Kızın can güvenliğinden endişe duyuyoruz, Sally yaşıyor olsaydı bu saate kadar ortaya çıkardı. Öldüyse bile bari cesedini bulalım. Annesi perişan, uğramadığımız hastane ve polis merkezi kalmadı. Aile perişan, anne rahatsızlanıyor, dün bayıldı mesela. Aile öldüğüne inanmak istemiyor. Muhammed denen kişi Sally'e saplantılı bir aşık. Daha önce evlenmek istedi, Sally 'Hayır şu anda evlenmek istemiyorum' demiş. Bu Muhammed babam Malezyalı diyor. Ama Malezya'da öyle bir isim yok, ya Iraklı ya Suriyeli. Sally en son Muhammed'in evinden 43 metre uzakta görülmüş. ya kaçırılmış ya da öldürülmüş Muhammed tarafından" dedi.

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

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Haber: SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KIZINDAN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR - Haberler
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