Şadan Gökovalı toprağa verildi

İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı (82), Muğla'da isminin verildiği Açık Hava Tiyatro'da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 2 çocuk babası Şadan Gökovalı, geçen 31 Aralık Pazar günü yaşamını yitirdi. 'Halikarnas Balıkçısı' mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve yazar Azra Erhat'ın manevi oğlu olan gazeteci, araştırmacı, şair, yazar, rehber, eğitimci Prof. Dr. Gökovalı, 2002 yılında profesör olarak Ege Üniversitesi'nde sonra Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına önsöz yazan Gökovalı, Türkiye'de kültür turlarının başlatıcılarından oldu.

Ölümüyle yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğan Gökovalı için Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ilçe belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ile siyasi partilerin temsilcileri ve Şadan Gökovalı'nın yakınları katıldı. Başkan Gürün, "Anadolu'nun diliydi, sözcüsüydü ve Ege bilgesiydi. Tarih deyince ilk akla gelen Herodot, tıp deyince akla gelen Hipokrat, Ege mavi yolculuk deyince ilk akla alan Halikarnas Balıkçısı, Anadolu'yu en iyi anlatan rehber, gazeteci deyince ilk akla gelen Şadan Gökovalı'dır. Bu insanların ortak özelliği Muğlalı hemşerilerimiz olması. Hipokrat'ta Herodot'ta, Halikarnas Balıkçısı'da Şadan Gökovalı'da gururla söylüyoruz ki Muğlalıdır" dedi.Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Gökovalı'nın cenazesi Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi.ŞADAN GÖKOVALI KİMDİR?1939 yılında Muğla'nın Ula ilçesinin Gökova mahallesinde doğdu. İlkokulu Ula'da, ortaokulu Muğla'da bitirdi. Aydın Ticaret Lisesi'nin ardından İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden 1962 yılında diploma alan Gökovalı, 1959'da İzmir'de yayınlanan Ege Ekspres gazetesinde başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT'de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü. Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda öğreticiliğe başladı. Profesyonel Ülkesel Rehber oldu. Gazetecilik Başarı Armağanı yarışmalarında özellikle araştırma, dizi yazı, turizm vb. dallarında birçok birincilik ve derece aldı. 1964 yılında Ege Ekspres'te yayınlanan 'İzmir'in Asırlıkları' başlıklı yazı dizisi ile birinci ve tüm eserler arasında en yüksek puanı aldığı için 'Yılın Gazetecisi' seçildi. Aldığı diğer ödüller arasında 'Efes', 'Fethiye' ve 'Bergama'yı en iyi anlatan yazar, Türk Dil Kurumu Radyo TV Ödülü, 'Anadolu Uygarlığına Katkı', 'Son 10 yılın İzmir Turizmine En Büyük Hizmet' gibi ödüller de yer almaktadır.

Üniversitelerde okuttuğu derslerle ilgili notların yanı sıra, ülkemizin başlıca turistik yöreleri konusunda çeşitli dillerde yayınlanmış 30 kadar kitabı vardır. 2009 yılında 'Meslekte Altın Yıl'ı kutladı. Muğla Açık Hava Tiyatrosu'na, Doğduğu Gökova'da bir caddeye, Muğla'nın Akyaka beldesinde ve Alsancak'ta yaşadığı sokağa adı verilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı