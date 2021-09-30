Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor - Haberler Magazin
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Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Kanal D ekranının sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Asya, Derin'le yaşadığı büyük kazanın ardından İstanbul'a taşınıyor. Kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu düşünülen Derin'in ise büyük oyunu ortaya çıkıyor. Meğer Derin, sırf Volkan'la ayrılmamak için yürüyememe rolü yapıyormuş.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisi dün akşam 32. bölümüyle ekrana geldi. Asya ve Derin'in hayatında büyük değişiklikler yaşanırken diziye Berkay Ateş dahil oldu.

Sezon finali bölümünde uçurumdan aşağı yuvarlanan Derin ve Asya, altı ay sonra normal hayatlarına döndüler. Ancak Asya sağlıklıyken, Derin'in tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı görüldü. Asya ise, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yaptı. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaya başladı.

Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin'i yalnız bırakmamak için Tekirdağ'da kalmaya devam ediyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için Volkan'ı kendisine bağlayan Derin'in büyük oyunu da ortaya çıktı. Bölümün final sahnesinde Volkan'dan ayrılmamak için her yolu deneyen Derin'in herkesi kandırdığı ve yürüyebildiği ortaya çıktı.

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Sadakatsiz'in yeni sezonu başladı! Derin'i büyük oyunu ortaya çıkıyor - Haberler Magazin
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