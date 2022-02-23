Sadakatsiz Haluk neden diziden ayrıldı? Haluk diziden çıktı mı, neden çıktı?

Sadakatsiz Haluk neden diziden ayrıldı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisin de oynayan Burak Sergen diziden ayrılıyor mu ve Sadakatsiz kim öldü sorunlarını gündeme getirdi. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizi son bölümde yaşananlar seyircileri şoka uğrattı. Sadakatsiz kim öldü ve Haluk Güçlü ölüyor mu soruları gündeme geldi, Sadakatsiz dizisinde, Haluk Güçlü rolünü canlandıran Burak Sergen diziden ayrılıyor mu merak ediliyor. Sadakatsiz kim öldü? Sadakatsiz Haluk Güçlü öldü mü?

SADAKATSİZ HALUK DİZİDEN ÇIKTI MI?

Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Sadakatsiz dizisi Haluk Güçlü ölüyor mu sorularını akıllara getirdi. Yayınlanan her yeni bölümde gündemden düşmeyen Sadakatsiz dizisi son bölümde yaşananlar izleyenleri şoka uğrattı. Haluk Güçlü kalp krizi sonucunda hayatını kaybediyor.

SADAKATSİZ HALUK GÜÇLÜ KİM?

Tekirdağ'da doğmuş büyümüş Haluk Güçlü, uzun yıllar Tekirdağ belediye başkanlığı yapmıştır. Zengin iş insanı olan Haluk Güçlü ailesine çok düşkündür. Saygınlığın ve gücün paradan alan Haluk Güçlü, sürekli daha çok kazanmaya çalışan bir iş insanıdır. Geleneklerine bağlı. Kızı ve oğlunun, aile işlerini ve soyadını sürdüreceklerine inanıyor.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen 9 Şubat 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

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