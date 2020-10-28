Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?
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Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

28.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:37
Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

Kanal D'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 5. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 4. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 5. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 4. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 21 Ekim Çarşamba yayınlanan 3. Bölümde Volkan'dan boşanma konusunda Ali yüzünden bir türlü karar veremeyen Asya, delil toplama yoluna gidiyor. Avukatıyla görüşen ve eline geçirdiği delillerle mahkemeye çıkmak isteyen Asya, onu yakın markaja alıyor. Peki bu ihanet öyküsünde Asya istediği kanıtlara ulaşabilecek mi?

Öte yandan Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrenen Volkan'ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derin'le olacak, bebeğin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Derin, Volkan'ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan'ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE...

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, kayınvalidesi Saliha'nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan'ı derinden sarsar ve Asya'nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya'nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SADAKATSİZ 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 4. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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