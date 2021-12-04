Sadakatsiz'in sevilen ismi kızıyla görüntülendi! Eşi de ünlü çıktı
Sadakatsiz dizisinin Leyla'sı Aslı Korcan, önceki akşam kızı Lal ile birlikte Cihangir'de akşam yürüyüşü yaparken görüntülendi. Meğerse Korcan'ın eşi de çok ünlüymüş. İşte detaylar...
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "İzin günümde kızım ve annemle yürüyüşe çıktım. Kızımın biraz huysuzluk yapması dışında bir problem yok" dedi.
DUYANLAR ŞAŞTI KALDI
Aslı Orcan'ın kendisi gibi oyuncu olan Yetkin Dikinciler ile evli olduğu ortaya çıktı.
2014 yılında evlenen çiftin, 2018 yılında Lal adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.