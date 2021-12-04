Sadakatsiz'in sevilen ismi kızıyla görüntülendi! Eşi de ünlü çıktı

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, "İzin günümde kızım ve annemle yürüyüşe çıktım. Kızımın biraz huysuzluk yapması dışında bir problem yok" dedi.

DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Aslı Orcan'ın kendisi gibi oyuncu olan Yetkin Dikinciler ile evli olduğu ortaya çıktı.

2014 yılında evlenen çiftin, 2018 yılında Lal adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.