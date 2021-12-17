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Sadakatsiz'in yıldızı sevgilisiyle böyle yakalandı

Sadakatsiz'in yıldızı sevgilisiyle böyle yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş, voleybolcu sevgilisi Simge Aköz ile geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanda ilk kez görüntülendi. İşte o kareler...

Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girdi.

Ateş, muhabirlerin "Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermedi.

Ünlü voleybolcu ise montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi.

Mekanın içinde yan yana oturan çift, görüntülenmekten kurtulamadı.

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun seti olmadığı dönemde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye salona gittiği öğrenildi.

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Sadakatsiz'in yıldızı sevgilisiyle böyle yakalandı

Sadakatsiz'in yıldızı sevgilisiyle böyle yakalandı

Sadakatsiz'in yıldızı sevgilisiyle böyle yakalandı

Sadakatsiz'in yıldızı sevgilisiyle böyle yakalandı

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