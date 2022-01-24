Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melisa Döngel, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla pozlar veren oyuncunun yeni hali takipçileri tarafından beğenilmedi. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede onlarca "Hiç yakıştıramadım" yorumu yapıldı.

Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrılan güzel oyuncu Melisa Döngel, imaj değiştirdi. koyu renk olan saçlarını sarıya boyatan oyuncu, yeni imajını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

YENİ İMAJI BEĞENİLMEDİ

Evinde makyajsız pozlar veren oyuncunun sarı saçlarıyla dikkat çekti. Oyuncunun son hali takipçilerini ikiye böldü. Küçük bir kısmı Döngel'in yeni imajını çok beğenirken büyük bir kısmı da hiç beğenmedi.

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi

Peş peşe yorum yapan sosyal medya kullanıcıları "Yapma bunu kendine" ve "Hiç yakıştıramadım" yorumunu yaptı. Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımı 421 binden fazla beğeni aldı.

İşte oyuncu için yapılan bazı yorumlar...

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu Melisa Döngel, yeni imajıyla beğenilmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Aşk Mantık İntikam, Melisa Döngel, Instagram, Fox, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title