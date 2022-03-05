Saçları bembeyaz olmuş! İşte Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'un son hali

Türkiye'de geniş kitlelere ulaşan diziler arasında yer alan Adanalı ve Sıla dizilerinde canlandırdığı karakterle geniş kitlelere ulaşmayı başaran ancak daha sonra İstanbul'dan ve magazin camiasından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali ortaya çıktı.

KIRILMA NOKTASI CANSU DERE OYNADIĞI DİZİ OLDU

Çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mehmet Akif Alakurt, 2003 yılında rol aldığı Kırık Ayna dizisiyle ekran macerasına adım attı. Metro Palas, Zeytin Dalı, Hacı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, başrolü Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisiyle ününe ün kattı.

MARAZ ALİ KARAKTERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Ardından Adanalı dizisinde 'Maraz Ali' karakteriyle izleyici karşısına çıktı. En son 2014 yılında Emanet dizisiyle ekranlarda yer alan Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Mehmet Akif Alakurt'un değişimine ise sosyal medyada yorum yağdı.

SAÇLARI BEMBEYAZ OLMUŞ

Ünlü oyuncunun yıllar içerisinde hayli değiştiği ve saçlarının büyük bölümünün beyazladığı görüldü. Ancak Alakurt yine de fit görüntüsünden ödün vermedi.

İşte Mehmet Akif Alakurt'un son hali:

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