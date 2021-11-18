Saç ekimi sırasında ölen kişinin avukatı: Bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıktı

Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hazır bulundu. Duruşmaya müşteki, tanıklar ve taraf avukatları da katıldı.

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