Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor
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Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından eğlence mekanlarının, saat 24.00'a kadar müzik yapması şartıyla açılacağını söyledi. Erdoğan, kararla ilgili de, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" sözlerini kullandı. Sosyal medyada, müzik sektörüyle ilgili alınan karara tepki geldi. Çok sayıda müzisyen, konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye'de uzun süredir uygulanan koronavirüs kısıtlamaları, hasta sayılarının 5 binlere düşmesinin ardından kaldırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıkladı.

1 Temmuz itibariyle sokak kısıtlamalarının kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzik yayını sınırlamasıyla ilgili de konuştu.

"KİMSENİN KİMSEYİ RAHATSIZ ETME HAKKI YOKTUR"

Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadesini de sözlerine ekledi. Kabine toplantısında alınan karar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte başta Demet Akalın ve Cem Adrian olmak üzere, müzisyenlerin konuyla ilgili yaptığı paylaşımlar:

Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor
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Barış Yahya Çinçin
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