Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için "Milli Görüş" lideri yazdı
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Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için "Milli Görüş" lideri yazdı

Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün sosyal medya hesabından Afganistan'la ilgili yaptığı açıklamanın sonuna "Milli Görüş Lideri" yazması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda Saadet Partili, sosyal medyadan Asiltürk'ün bu unvanı kullanmasına tepki gösterdi.

Saadet Partisi'nde Genel Merkez ile Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk arasında bir süredir devam eden krizi tırmandıracak gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile yaptığı Kıbrıs ziyaretinin ardından sessizliğini koruyan Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tartışmaların fitilini ateşledi. Asiltürk, Afganistan'daki olayları değerlendirdiği açıklamasına "Milli Görüş Lideri" yazdı. Bu unvan, sosyal medyada Saadet Partililerin tepkisiyle karşılaştı.

"DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARIN SORUNLARI BİZİM SORUNUMUZ"

Oğuzhan Asiltürk'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kardeş Afganistan halkının tüm işgalci ve emperyalist güçlere karşı yaklaşık yarım asırdır süren mücadelesinin yakın şahidi olarak geçmişte Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile beraber Türkiye, Afganistan ve Pakistan'da çeşitli toplantılar düzenleyerek barışın ve kardeşliğin tesisi için çalışmalar yaptık. Milli Görüş Hareketi olarak, Afganistan'da olduğu gibi dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan Müslümanların sorunlarını kendimize ait sorunlar olarak görüyor ve kardeşlik hukuku içerisinde bu sorunların sebeplerini araştırıyor ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler bulmaya çalışıyoruz.

"GELİŞMELERİ MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Her şeyden evvel ülkenizde bulunan işgal gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkarılması, Afgan halkının kendi iradesiyle kendi yönetiminin kurulması çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni süreci Afganistan için yeni bir başlangıç olarak kabul ediyor ve geçmişte yaşanan ihtilaflar ve ardından gelen acılardan ders alarak kahraman Afgan milletinin barış ve iş birliğinin sağlandığı, adil bir yönetimin oluşturulduğu bir Afganistan görmeyi tüm kalbimizle arzuluyoruz.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR TARAFINDAN TANINMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Afganistan'ın meşru yönetiminin pek çok ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından da tanınmaya hazırlandığını gözlemliyoruz. BU çerçevede komşu İslam ülkeleri İran, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan başta olmak üzere kardeş Türkiye ve tüm dünya ile karşılıklı iyi niyete dayanan ilişkiler kurulacağına; adil, hakkı üstün tutan ve İslam ülkeleriyle birlik içinde, yeni ve güçlü bir Afganistan'ın kurulacağına inancımız tamdır. Milli Görüş Hareketi, geçmişte olduğu gibi bugün de Afganistan'ın yeniden kuruluş sürecinde desteklerini sunmaya hazırdır. Afganistan'la Türkiye asırlardan beri dost ve kardeştir. Yeni dönemde hak ve adalete dayalı bir nizam kuracağınız inancıyla Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum"

İşte Asiltürk'ün paylaşımı ve sosyal medyadan gelen tepkiler:

Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak unvan! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak unvan! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak unvan! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak unvan! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak unvan! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak unvan! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için "Milli Görüş" lideri yazdı - Haberler
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