Rüyada sarılmak, rüya sahibinin göreceği hayırdır. Rüyasında sarıldığını görmek, her işinden hayır göreceğine, ömrünün uzun olacağına işaret eder. Ancak olumlu tabirleri olduğu kadar olumsuz tabirleri de vardır. Rüyada sarılmak ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliye sarılmak neye işarettir? Rüyada babaya sarılmak ne demektir?

RÜYADA SARILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada sarılmak, uzun ömre, bir dost ve tanıdıkla kucaklaşıp sarılmak uzun sürecek beraberliğe işaret eder. Tanınmayan birine sarılmak insanlarla iyi iletişim kurmaya, düşmanla sarılmak onunla barışmaya, bir ölünün boynuna sarılıp onu bırakmamak uzun ömre yorumlanır. Eşiyle sarılmak güzel geçime ve muhabbete, Tanınmayan kadına sarılmak dünyaya meyledip ahireti unutmaya, sarılmak bazen yardımlaşmaya, sevgi ve anlayışa delalet eder. Sevgilinize veya eşinize sarıldığınızı gördüyseniz, kavga ve tartışmaların biteceğinin işaretidir. Bir akrabaya sarılmak mutluluğun haber cisidir.

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYE SARILMAK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada eski sevgiliye sarılmak, rüya sahibinin özel hayatı üzerinden açıklanır ve kişinin yakın zamanda yeni biri ile tanışacağına, o kişiden fiziksel olarak etkileneceğine fakat ilerleyen zamanlarda kendisi ile bir duygu alışverişi içine giremeyeceği ve tabir yerindeyse gelenin gideni aratacağına alamet eder. Rüyada eski sevgiliye sarılmak, kişide derin izler bırakan, hayal kırıklığı yaratan, onu çıktıkları yolda tek bırakan bir kimsenin varlığına ve hala unutulmadığına yorulur. Rüyada eski sevgiliye sarılmak, rüyayı gören kişinin yüzünün gülmesine, içinin kıpır kıpır olmasına vesile olacak, kendisine uzun zamandır yaşamadığı en güzel duyguları yaşatacak, hoş gelişmelerin yaşanacağına tabir edilir. Mutluluk olarak kabul edilir ve hayırlı gelişmelere işaret eder. Bu rüya bazı rüya tabirlerine göre rüya sahibinin özel hayatı ile tabir edilir ve kişinin son gönül ilişkisinde aradığını bulamayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

RÜYADA BABAYA SARILMAK NE DEMEKTİR?

Ömür boyu aileden gelecek manevi desteğe ve kişi ne tür hatalar yaparsa yapsın anne-babasının her koşulda arkasında olacağına yorumlanır. Şanslı olmak ve istenilen şekilde bir hayat yaşamak demek olan rüya, kendi işini kurmak isteyenlerin ailelerinden alacakları sermayeye de tabir edilir. Rüyada babaya sarılmak, kişinin yıllardır içinden geçirdiği ve olması için çok dua ettiği bir olayın yakın bir zamanda vuku bulacağına, sevinçten gözyaşı dökeceğine ve sevdikleriyle beraber kutlama yapacağına işaret eder.

RÜYADA SEVDİĞİNE SARILMAK NEYE DELALETTİR?

Rüyada sevdiğine sarılmak, bazen kişinin sevgilisi ile ayrılıkla sonuçlanacak sorunlar yaşamaya, yaşanan olumsuzlukları aşamamaya işaret eder. Bazen de bu rüyayı görenlerin yaşanan kırgınlıklara olgunlukla yaklaşıp bazen susup alttan almasına delalet eder. Böyle yaparak kişinin sevdiği kişi ile bir birlerini daha iyi anlamalarına, mutluluğu yakalamışken bırakmamaya kararlı olmaya rivayet edilmiştir. Rüyada sevdiğinin beline sarılmak, sevdiğine kur ve şirinlik yapmak, şefkat göstermek ve de onu bağrına basmaktır.Rüyada sevdiğinin bacağına sarılmak, onu bir kararından ya da bir yoldan geri çevirmek için uğraşmaktır.

RÜYADA SARILARAK ÖPMEK NE ANLAM TAŞIR?

Rüyada anne, baba, kardeş, abla gibi aile bireylerinden birine sarılmak öpmek, tam aksine onlardan birinin onay vermeyeceği bir işe girmeye ve bu konuda tatsızlık yaşamaya ve onlara rağmen amacına ulaşmayı sürdürmeye delalet eder. Rüyayı gören kişinin eski sevgiliye duyduğu özleme işaret eder ve onu unutamadığı anlamına gelir. Bu durumun da rüya sahibini mutsuz ve üzgün kıldığı ile yorumlanırken, rüyayı gören kişinin iç dünyasında yaşadığı bu çöküşün meslek hayatını da olumsuz yönde etkileyeceğine ve kendisini başarısızlığa sürükleyeceğine rivayet edilir.

RÜYADA BİR ERKEĞE SARILMAK NE DEMEKTİR?

Bir erkeğin rüyasında başka bir erkeğe sarıldığını görmesi, kültürüne, inancına, eğitimine, terbiyesine ve aile görgüsüne aykırı bir durumla karşılaşmasına ve bundan duyacağı huzursuzluğa ve rahatsızlığa yorulur. Rüyada erkeğe sarılmak, rüyayı gören kişinin cinsiyetine bağlı olarak farklı yorumlanır. Rüya sahibi bir erkek ise eğer yıldırım aşkı ile bir kadına âşık olacağına işaret edilir. Eğer rüyayı gören kişi bir kadınsa, bir erkeğe büyük bir aşkla gönül vereceğine delalet edilir.

RÜYADA BİR KADINA SARILMAK NE DEMEKTİR?

Tanıdığı bir kadına sarıldığını görmek, o kimsenin gerçek hayatta vereceği büyük desteğe, borcu olanlar için de bu kimseden alacakları paraya yorumlanır. Mevki sahibi bir kadına sarılmak iş konusunda kişiye yeni kapılar açılacağını, özellikle araya girecek birinin vasıtasıyla daha iyi şartlarda iş bulunulacağını tabir eder.

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